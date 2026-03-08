Los argentinos encabezan el ranking global de búsquedas de estadías largas para el Mundial

Según datos difundidos por la plataforma Airbnb, los argentinos encabezan el ranking global de búsquedas para estadías largas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un promedio cercano a 19 noches por viaje.

El dato no solo refleja interés por asistir a los partidos, sino también una tendencia a convertir el Mundial en el eje de un recorrido más amplio. Más de la mitad de las búsquedas realizadas por argentinos corresponden a destinos que no son sedes oficiales del campeonato, lo que sugiere que el evento funcionará como punto de partida para viajes que combinan fútbol, turismo urbano y exploración regional.

El promedio de casi tres destinos por itinerario confirma ese comportamiento. La planificación no se limita a una ciudad sede ni a la fecha de un encuentro puntual, sino que integra circuitos más extensos. En ese contexto, el alojamiento en viviendas y espacios completos aparece como una opción que facilita estadías prolongadas y viajes en grupo.

Los más buscados

Entre los partidos que más búsquedas generan figuran Argentina vs. Austria y Argentina vs. Argelia, además de cruces de instancias eliminatorias como los 16avos y octavos de final. También se destacan encuentros sin participación directa del seleccionado argentino, como Escocia vs. Brasil o Inglaterra vs. Croacia, lo que indica que el interés se extiende más allá del desempeño del equipo nacional.

En cuanto a las ciudades sede, algunas registran un crecimiento sostenido en la demanda por parte de viajeros argentinos. Dallas, Miami, Kansas City y Atlanta aparecen entre las más buscadas. La elección responde tanto a la programación de partidos como a la conectividad aérea y la oferta turística complementaria.

Quiénes viajan

El perfil de quienes impulsan la demanda también ofrece pistas sobre cómo se vivirá el torneo. Los viajeros de la Generación Z concentran la mayor cantidad de búsquedas asociadas al Mundial. Dentro de ese grupo, casi el 90% corresponde a hombres y la mayoría proyecta viajar acompañada. Cerca del 60% busca alojamientos para grupos, mientras que alrededor del 30% planea viajes en pareja y un porcentaje menor considera viajar solo.

Los viajes grupales, de hecho, concentran más de la mitad de las búsquedas relacionadas con el campeonato. Familias y grupos de amigos ven en el Mundial una oportunidad para compartir una experiencia que trasciende lo deportivo. La posibilidad de dividir costos y permanecer más tiempo en destino aparece como uno de los factores que explican el aumento de estadías prolongadas.

Para el sector turístico, la tendencia anticipa un impacto que va más allá de las sedes oficiales. Restaurantes, atracciones culturales y destinos secundarios podrían beneficiarse de visitantes que extenderán su estadía para recorrer distintas ciudades. El torneo, que se disputará en América del Norte, se perfila como un catalizador de viajes de larga duración para el mercado argentino.

Con 19 noches en promedio y múltiples escalas en un mismo itinerario, los argentinos se posicionan como uno de los públicos más activos en la planificación anticipada del evento. La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete ser, para muchos, una combinación de pasión futbolera y experiencia turística integral.