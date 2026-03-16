$LIBRA: Comisión investigadora pide explicaciones a Milei

En medio de una nueva turbulencia para el Gobierno, ante la revelación de pruebas en el caso de la criptomoneda $LIBRA, el diputado nacional Maximiliano Ferraro consideró que tales pruebas «son una realidad que superan la ficción en la que está metido el presidente de la Nación».

«La verdad de las pruebas irrefutables que salieron de la pericia informática del teléfono de Mauricio Novelli junto con el informe final de la Comisión Investigadora son una realidad que superan la ficción en la que está metido el presidente de la Nación», señaló.

El dirigente de la Coalición Cívica, quien presidió la Comisión Investigadora el año pasado, aseguró que el hallazgo en el celular de Novelli de un borrador de un contrato por 5 millones de dólares en relación a la promoción de $LIBRA, explica «por qué (Javier Milei) no respondió en su momento quién le había dado ese contrato alfanumérico de más de 40 caracteres que no tenía estado público».

«Eso queda corroborado con las llamadas y mensajes que tuvo Mauricio Novelli con el presidente en siete u ocho oportunidades, y la treintena de llamados del mismo 14 de febrero» de 2025, antes de la publicación del posteo en la red social X por parte del presidente.

Además, Ferraro apuntó que «en 16 oportunidades la secretaria General de la Presidencia (Karina Milei) habilitó reuniones en Casa Rosada y quinta de Olivos, y una de ellas fue por más de seis horas».

«Queda en evidencia con esta nota del contrato de cinco millones de dólares pagados en tres veces el manejo de información privilegiada, en donde muchísimas personas confiaron en el presidente de la Nación y 36 vivos se alzaron con un millón de dólares cada uno de ellos», subrayó.