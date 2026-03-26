DANIEL LAUDONIO - IGNACIO "NACHO" TORRES

Laudonio se suma al Gobierno de Torres

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó este jueves la incorporación del empresario de Puerto Madryn, Daniel Laudonio, a la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior del Chubut, en el marco de una agenda orientada a consolidar el desarrollo productivo y potenciar la inversión privada en la provincia.

Laudonio prestará servicios ad honorem, y “apunta a fortalecer la articulación entre el sector público y el privado, aportando una mirada con experiencia en el ámbito empresarial para seguir generando condiciones que impulsen el trabajo, la producción y la inversión en Chubut”, según expresó el Gobernador,

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