Laudonio se suma al Gobierno de Torres

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó este jueves la incorporación del empresario de Puerto Madryn, Daniel Laudonio, a la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior del Chubut, en el marco de una agenda orientada a consolidar el desarrollo productivo y potenciar la inversión privada en la provincia.

Laudonio prestará servicios ad honorem, y “apunta a fortalecer la articulación entre el sector público y el privado, aportando una mirada con experiencia en el ámbito empresarial para seguir generando condiciones que impulsen el trabajo, la producción y la inversión en Chubut”, según expresó el Gobernador,