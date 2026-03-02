CGT - MOVILIZACIÓN - REFORMA LABORAL

La CGT se moviliza a Tribunales contra la reforma laboral


La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizará este lunes al palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo a la reforma laboral aprobada por el Congreso la semana pasada.

Se concentrarán en el lugar desde las 11, según indicaron fuentes gremiales a la Agencia Noticias Argentinas. En este contexto, la CGT buscará la judicialización en varios artículos del proyecto sancionado, que aún no fue promulgado por el Poder Ejecutivo.

