Jurado popular declaró culpable a un acusado de homicidio en Comodoro Rivadavia



En el primer juicio por jurados realizado este año en Comodoro Rivadavia, se declaró a Enrique Silva culpable de la muerte de Emiliano “Carita de Bebé” Figueroa a mediados del 2024

Un jurado popular integrado por doce personas —seis mujeres y seis hombres— dictó un veredicto unánime de culpabilidad respecto de Enrique Andrés Silva, como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El debate oral se desarrolló durante el jueves y viernes de la semana pasada en los tribunales penales del barrio Roca de Comodoro Rivadavia y constituyó el primer juicio por jurados del año en la jurisdicción, en tanto que en la primera mitad del año se esperan otros cinco debates más de similares características.

En esta oportunidad, el juicio fue en el marco de la causa por el crimen de Néstor Emiliano Figueroa, apodado “Carita de bebé”, en un hecho ocurrido el 4 de agosto de 2024 en el barrio San Cayetano de la ciudad petrolera.

Las doce personas que conformaron el tribunal popular fueron seleccionadas del padrón anual de potenciales jurados vigente.

La audiencia de cesura, en la que se debatirá la pena a imponer a Silva, fue fijada para el viernes 6 de marzo por la tarde por parte de la jueza técnica del debate, Dra. Daniela Arcuri.