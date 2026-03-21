AGUSTIN PUENTE - CONOCIENDO A RUSICA - JUANES

Juanes lanzó el video de “Cómo Pudiste” junto a Conociendo Rusia


El cantante colombiano Juanes presentó el video oficial de su nueva canción “Cómo Pudiste”, una colaboración junto al dúo Conociendo Rusia, y compartió con sus seguidores un adelanto del detrás de escena del rodaje.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a través de sus redes sociales, el artista anunció el lanzamiento con entusiasmo: “Ayer lanzamos el video oficial de ‘Cómo Pudiste’”, escribió, al tiempo que destacó el trabajo del director Agustín Puente, quien estuvo a cargo de la pieza audiovisual.
Además, adelantó que el material incluye momentos del backstage, mostrando el proceso creativo detrás del clip.
En las imágenes difundidas, se puede ver a Juanes junto a uno de los integrantes de Conociendo Rusia en una puesta estética sobria y elegante, con ambos vestidos de negro y protagonizando una escena simétrica en un ambiente minimalista.

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