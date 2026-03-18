Juan Pablo Luque fue designado vicepresidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados



Se trata de un reconocimiento significativo, especialmente considerando que Luque transita sus primeros meses como legislador nacional. Su incorporación en un rol de conducción dentro de una de las comisiones más importantes del Congreso da cuenta de la confianza depositada en su capacidad y trayectoria.

La Comisión de Energía y Combustibles es un ámbito clave para el tratamiento y la elaboración de iniciativas vinculadas a uno de los sectores más sensibles para el desarrollo del país. En este contexto, la designación de Luque también posiciona a Chubut en un lugar central, reafirmando su rol como provincia productiva de energía.

Dicha comisión tiene a su cargo el tratamiento de proyectos vinculados a hidrocarburos, energía eléctrica y transición energética, temas centrales para la matriz productiva de la Patagonia. En ese marco, la presencia de Luque en la vicepresidencia fortalece la representación de la provincia en discusiones que impactan directamente sobre regalías, empleo y desarrollo regional.

Desde su banca, Luque tendrá participación directa en la definición de iniciativas legislativas en un escenario marcado por tensiones entre el Gobierno nacional y las provincias en torno al control de recursos y la distribución de ingresos.

Con este nombramiento, Chubut gana peso institucional en uno de los ámbitos más sensibles del Congreso, en un momento en que la agenda energética se vuelve determinante para el presente y el futuro del país.

“Nuestra mirada tiene que ver con que la energía redunde en beneficios para la gente”

Tras ser desginado, Luque habló en la comisión, agradeció la confianza depositada en él y expresó su mirada para encarar los proyectos de la comisión: “Cuando hablamos de energía pareciera que hablamos de grandes grupos empresariales pero los que entendemos la política a favor de la gente, nuestra mirada tiene que ver con que eso redunde en beneficios de los millones de argentinos y argentinas que hoy no cuentan con algo tan básico como la energía en sus pueblos. En un país como el nuestro es una deuda que no podemos permitir que siga ocurriendo”.

Más allá de los hidrocarburos, resaltó la importancia de explotar las energías limpias: “Nadie discute la importancia que hoy tiene Neuquén y Vaca Muerta, pero también tenemos una agenda relacionada con las energías limpias que tiene que ver con el desarrollo de nuevas vacas muertas que podemos tener gracias al viento, al sol. Tenemos que conseguir las inversiones necesarias para que haya capacidad de transporte”.

“Ojalá podamos generar una agenda de futuro en un país que necesita definitivamente ordenar el potencial que tiene y a partir de ahí poder despegar. Muchas gracias por permitirme ser parte de este trabajo en equipo”, finalizó.