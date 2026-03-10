Joven herido tras arrojarse del tercer piso de un hotel en Comodoro Rivadavia

Un joven de 26 años fue asistido durante la mañana del sábado luego de arrojarse desde el tercer piso de un hotel, ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, casi Portugal, en Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 y generó la intervención de personal de la Comisaría Seccional Tercera, tras un llamado realizado por un empleado de seguridad del establecimiento, quien alertó sobre la presencia de un hombre tendido en la vía pública, según informaron los medios locales.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el joven se encontraba consciente. De acuerdo con su propio testimonio, había estado en el hotel junto a una amiga y habría consumido algún tipo de sustancia que le provocó alucinaciones.

En un primer momento, el hombre manifestó que se había arrojado desde una ventana del hotel. Sin embargo, posteriormente indicó que habría salido por las escaleras de emergencia desde el tercer piso.

Debido a que presentaba dolores en distintas partes del cuerpo, se solicitó la presencia de personal médico, por lo que una ambulancia lo trasladó al Hospital Regional para que se le realicen las evaluaciones correspondientes.

Fuente: El Patagónico