Irán advierte represalias contundentes ante posibles ataques a su economía



El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que Teherán “tomará fuertes represalias” en caso de que la infraestructura y la economía de su país resulten blanco de ataques.

A través de un mensaje publicado hoy en la red social X, el mandatario ratificó la postura de su administración frente al incremento de las tensiones regionales y advirtió sobre las consecuencias de una eventual agresión externa.

“Hemos dicho en repetidas ocasiones que Irán no lleva a cabo ataques preventivos, pero tomaremos represalias contundentes si atacan nuestra infraestructura o nuestros centros económicos”, escribió el jefe de Estado.

Con estas palabras, según supo la Agencia Noticias Argentinas, Pezeshkian buscó marcar un límite claro respecto a la seguridad de los activos estratégicos de la nación, diferenciando su capacidad de respuesta defensiva de una iniciativa bélica inicial.

En el mismo texto, el presidente iraní incluyó un llamado directo a las naciones limítrofes, vinculando la estabilidad regional con la contención de las hostilidades.

“Si quieren desarrollo y seguridad, no dejen que nuestros enemigos expulsen la guerra de vuestros territorios”, añadió Pezeshkian, apelando a la responsabilidad de los países vecinos para evitar que sus suelos sean utilizados como plataforma en el marco del conflicto actual.