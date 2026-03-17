Inauguraron el Instituto Vaca Muerta para formar mano de obra calificada

Con la intención de acompañar la creciente demanda de puestos de trabajo en la industria energética, el gobernador Rolando Figueroa; el intendente de Neuquén, Mariano Gaido; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck inauguraron el Instituto Vaca Muerta (IVM) en el Polo Científico Tecnológico.

La oferta inicial incluye cursos de perforación, fractura hidráulica, producción, instrumentación, mantenimiento mecánico y eléctrico, y seguridad operativa en yacimientos. Los trayectos formativos tienen una duración aproximada de cuatro meses y combinan la teoría con prácticas intensivas mediante simuladores, laboratorios y experiencias en campo.

Durante el acto inaugural, el gobernador destacó la necesidad de “formar a nuestros trabajadores”. “¿De qué nos sirve abrir la puerta sin preparar a nuestra gente?”, expresó.

“Vaca Muerta es una roca, pero para que la roca sea una condición suficiente hay que poner mucho trabajo, se necesitan empresarios que arriesguen y se la jueguen”, señaló el mandatario provincial y agregó que “también es necesaria la paz social y trabajar para monetizar el subsuelo, pero invertirlo bien en obras en escuelas, trabajos en rutas y salud, entre otros”.

Figueroa manifestó que para el progreso se requiere “educación, por eso hoy tenemos 20.000 becas, cerca de 25 millones de dólares que estimulan permanentemente el crecimiento igualando esas líneas de partida que son tan importantes a la hora de la largada y la llegada”.

Subrayó que “se requiere infraestructura, porque Neuquén es un faro”. “El año pasado hubo 21 mil cambios de domicilio y nos estamos preparando para el 2030. Para eso tenemos que generar todas las inversiones necesarias”, agregó.

Marín comentó que “no hay crecimiento si no hay educación. No hay crecimiento si no trabajamos en darle oportunidades a todas las personas que sepan el riesgo que están tomando”. Además, destacó el trabajo conjunto entre el sector privado y el público: “Queremos trabajar bien para que nuestro país termine definitivamente despegando, porque la industria energética tiene la obligación generacional de desarrollar Vaca Muerta y para eso necesitamos educación”.

Por su parte, el intendente Gaido recordó que “hoy es un día histórico porque se materializó una idea que surgió en pandemia y esto es bueno para la industria y para la ciudad de Neuquén y es una gran oportunidad que genera Vaca Muerta”.

Del acto también participaron el secretario general de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci y representantes de las operadoras involucradas en el IVM.

Sobre el Instituto Vaca Muerta

El Instituto Vaca Muerta funciona dentro del Polo Científico Tecnológico de Neuquén, un proyecto impulsado por la municipalidad para integrar conocimiento, innovación, formación técnica y desarrollo productivo en un mismo espacio.

Si bien hoy se realizó el acto inaugural, las capacitaciones comenzaron en los últimos días. La expectativa generada por el Instituto quedó reflejada desde el inicio del proceso de inscripción: más de 17.000 personas se anotaron para acceder a los trayectos formativos que ofrece.

En esta primera etapa fueron seleccionados alrededor de 670 postulantes que ya comenzaron los trayectos formativos. El Instituto tiene previsto capacitar entre 2.000 y 3.000 personas por año para acompañar la demanda laboral que generará el crecimiento de la actividad energética.

Las capacitaciones están orientadas específicamente a los perfiles que hoy requiere la industria del gas y el petróleo. Los cursos tienen una duración aproximada de cuatro meses y cuentan con certificación del Consejo Provincial de Educación (CPE).

El objetivo es brindar formación técnica específica para que los trabajadores puedan incorporarse rápidamente a una industria que se proyecta como uno de los motores económicos más importantes del país.

El acompañamiento del sector productivo también es una pieza central del proyecto. Más de 20 empresas operadoras y de servicios vinculadas a la industria energética participan del desarrollo del Instituto aportando experiencia técnica y colaborando en la definición de contenidos formativos alineados con las necesidades de la actividad.

Actualmente el Polo cuenta con dos naves construidas. La primera alberga empresas y proyectos de base tecnológica, mientras que la segunda -inaugurada en 2025- es el edificio donde funciona el Instituto Vaca Muerta.

El desarrollo del Distrito Tecnológico también contempla una fuerte articulación con el sistema universitario. En ese marco, la Municipalidad de Neuquén y el gobierno provincial firmaron un convenio para ceder tierras dentro del Polo a cuatro universidades: la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Flores y la Universidad Patagonia Argentina.

La presencia de estas instituciones permitirá desarrollar infraestructura académica dentro del distrito y promover proyectos de investigación vinculados a sectores estratégicos como la energía, la tecnología y la innovación.