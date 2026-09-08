Trelew es sede del Congreso de Paleobotánica y Palinología

Desde este martes 8 al viernes 11 de septiembre, en el Centro de Convenciones del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) de Trelew, se realizará el XIX Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología y del 58th Annual Meeting of AASP – The Palynological Society.

El encuentro reunirá a unos 200 investigadores, profesionales y estudiantes de Argentina y del exterior, constituyéndose en un importante espacio para el intercambio científico, la formación y la generación de vínculos entre especialistas dedicados al estudio de las plantas fósiles, el polen, los ecosistemas y los cambios ambientales a través del tiempo.

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut destacaron la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que fortalecen el desarrollo científico y tecnológico de la provincia, favorecen el intercambio entre investigadores y acercan el conocimiento científico a diferentes sectores de la sociedad. En este marco, la Secretaría participará y acompañará las distintas propuestas que forman parte del encuentro, que incluirá conferencias plenarias, comunicaciones científicas, presentación de pósteres, cursos, talleres y actividades de formación.

Visita a escuelas

El Congreso también contempla propuestas educativas en donde investigadores visitarán 10 escuelas con el objetivo de vincular la investigación científica con la comunidad, también se realizarán actividades de divulgación y una salida de campo, ampliando los espacios de participación más allá del ámbito académico.

Una de las principales propuestas será la jornada abierta “Patagonia • Plantas de ayer y hoy. Ciencia • Cultura • Comunidad”, que se realizará el viernes 11 de septiembre, de 12 a 22 horas, en el Centro de Convenciones del MEF, con entrada libre y gratuita.