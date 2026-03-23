Francisco Cerúndolo clasificó a los octavos de final del Masters 1000 de Miami



El tenista argentino Francisco Cerúndolo (19°) le ganó en tres sets al ruso Daniil Medvedev (10°) y se clasificó a los octavos de final del Masters 1000 de Miami.

Como informó la Agencia Noticias Argentinas, la raqueta argentina mejor posicionada en el Ranking ATP alcanzó esta instancia tras vencer a su compatriota Thiago Tirante, el pasado sábado, en dos sets por 6-4 y 6-2. Por su parte, el ruso llegó a esta Tercera Ronda tras derrotar al japonés Rei Sakamoto por 6-7, 6-3 y 6-1, también el sábado.

Cerúndolo inició el partido de forma arrolladora, aprovechando al máximo las imprecisiones de Medvedev, que se mostró incómodo en este primer set, que el argentino se llevó por 6-0, con un juego agresivo y efectivo, en tan solo 22 minutos.

En la segunda manga, el ruso empezó en desventaja con el quiebre de Cerúndolo al inicio que lo adelantó 2-0 en el marcador. Sin embargo, Medvedev se recuperó, emparejó el partido y se llevó el set por 6-4.

El tercer set fue marcado por la tensión y la paridad, con un dominio repartido entre ambos, y un parate para que los médicos revisaran a Cerúndolo tras una caída.

Ambos no se sacaron ventajas hasta el juego 12, donde Cerúndolo levantó un 40-30 en contra, pasó al frente y selló el 7-5 en su primer match point, tras una doble falta de Medvedev.

Así, Cerúndolo da el batacazo y avanza a los octavos de final, donde enfrentará al francés Ugo Humbert, que venció al kazajo Aleksandr Shevchenko por 6-4 y 7-6(2).

El porteño se suma al platense Tomás Martín Etcheverry como uno de los representantes argentinos que siguen de pie en este Masters 1000 de Miami, certamen en el que Cerúndolo clasificó a cuartos de final en cuatro de sus cinco presentaciones.