Fede Vigevani celebró el triunfo de Ian Lucas en MasterChef Argentina con un emotivo mensaje



El influencer Fede Vigevani celebró públicamente el triunfo de Ian Lucas y compartió su emoción en redes sociales tras la consagración del joven en MasterChef Argentina.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a través de sus historias de Instagram, Vigevani publicó una imagen junto a Ian Lucas en el estudio del programa, donde ambos posaron sonrientes con el trofeo.

“Dale campeón!!! Vamos papáaaa”, escribió el creador de contenido, acompañado de emojis de corazón y medalla, entusiasmado por el logro de su amigo.

En otra publicación, el influencer reforzó su apoyo con un mensaje previo a la final: “Dale que es hoy”, junto a las menciones a MasterChef Argentina y Telefe, además de mostrarse expectante por la definición del certamen.

Las imágenes muestran a ambos dentro del estudio, frente al logo del programa, en un clima de celebración.