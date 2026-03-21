FEDE VIGEVANI - IAN LUCAS - MASTERCHEF

Fede Vigevani celebró el triunfo de Ian Lucas en MasterChef Argentina con un emotivo mensaje


El influencer Fede Vigevani celebró públicamente el triunfo de Ian Lucas y compartió su emoción en redes sociales tras la consagración del joven en MasterChef Argentina.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a través de sus historias de Instagram, Vigevani publicó una imagen junto a Ian Lucas en el estudio del programa, donde ambos posaron sonrientes con el trofeo.
“Dale campeón!!! Vamos papáaaa”, escribió el creador de contenido, acompañado de emojis de corazón y medalla, entusiasmado por el logro de su amigo.
En otra publicación, el influencer reforzó su apoyo con un mensaje previo a la final: “Dale que es hoy”, junto a las menciones a MasterChef Argentina y Telefe, además de mostrarse expectante por la definición del certamen.
Las imágenes muestran a ambos dentro del estudio, frente al logo del programa, en un clima de celebración.

OPINIÓN

Analizando la arquitectura del abismo geopolítico

Analizando la arquitectura del abismo geopolítico

TERMÓMETROS

Massot le tira la Libra a Milei

Massot le tira la Libra a Milei

Interpelación a Karina Milei

Interpelación a Karina Milei

Maratón de comisiones en el Senado

Maratón de comisiones en el Senado

ÚLTIMAS NOTICIAS