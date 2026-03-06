Etcheverry y Ugo Carabelli van por un lugar en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells



Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry (29°) y Camilo Ugo Carabelli jugarán este viernes sus partidos correspondientes a la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells, el primer torneo de esta categoría que se disputa en la temporada.

El primero de ellos en salir a la cancha será Ugo Carabelli, que en la primera ronda derrotó al estadounidense Martin Damm Jr. con una gran actuación.

Su oponente en esta ocasión será el también estadounidense Brandon Nakashima (28°) y el encuentro iniciará no antes de las 18:20 (hora de Argentina).

Luego será el turno de Etcheverry, quien viene de tener una gran gira sudamericana en la que conquistó su primer título al ganar el ATP 500 de Río. Además alcanzó las semifinales en el Argentina Open y gracias a estos grandes resultados consiguió los puntos necesarios para llegar a Indian Wells como preclasificado.

En la segunda ronda no la tendrá nada fácil, ya que no antes de las 20 se las verá con el canadiense Denis Shapovalov, quien representa un peligro para cualquier oponente si está en un buen día.

Los otros argentinos en la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells son los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, además de Sebastián Báez, quienes jugarán este sábado.