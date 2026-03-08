En un año se registraron 262 víctimas fatales de violencia de género en Argentina



Un informe realizado durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025 señaló que hubo 262 víctimas fatales por violencia de género, a la vez que detalló que 238 fueron femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, mientras que hubo un lesbicidio, tres trans/travesticidios y 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Esto significa que, en promedio, hay una víctima fatal por violencia de género cada 33 horas y los datos se desprenden del Informe Anual de Femicidios, Lesbicidios y Trans-travesticidios del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, elaborados a partir de un relevamiento de medios digitales nacionales y provinciales, según el informe que reveló la Agencia Noticias Argentinas.

Además, el informe es una herramienta que visibiliza y denuncia la violencia de género y sus consecuencias en la sociedad, por lo cual también aporta estadísticas sobre los “femicidios vinculados”, es decir, personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fueron asesinadas por el femicida para castigarla o destruirla psíquicamente y quienes fueron asesinadas/os al intentar impedir el femicidio o quedaron atrapadas/os “en la línea de fuego” y sobre los hijos, víctimas colaterales de estos crímenes: en 2025, 260 hijos quedaron sin madre.

“Realizar los informes de femicidios implica mucho más que elaborar una estadística. Es asumir la responsabilidad de nombrarlas, de recordar que no son números ni cifras. Detrás de cada mujer asesinada hay un proyecto de vida que no se concretará, sueños que no llegaron a cumplirse, abrazos que ya no estarán. Cada informe es memoria. Es visibilización. Es denuncia. Pero también es compromiso”, afirmó Ada Beatriz Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

Además, destacó: “A 18 años de nuestro primer informe de femicidios, desde La Casa del Encuentro continuamos trabajando para fortalecer la prevención, exigir políticas públicas eficaces y garantizar acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de violencia. Porque cada vida importa, cada ausencia nos duele y porque nuestra lucha es por una sociedad más igualitaria para todas las personas”.

El Índice de Violencia hacia las Mujeres de la Fundación Instituto Natura y Avon (2025) reveló que el 30% de las personas todavía cree que lo que pasa en la pareja, queda en la pareja, manteniendo la violencia encerrada entre cuatro paredes. Sin embargo, en la privacidad del hogar es donde se perpetúan la mayoría de los femicidios: más del 58% de las mujeres fueron asesinadas en una vivienda propia o compartida. Además, el 83,5% de las víctimas tenían algún tipo de vínculo con el femicida y más del 50% eran sus parejas o ex parejas.

“Tenemos en nuestras manos una herramienta colectiva que nos permite ver, nombrar y comprender una realidad. Sostener datos en el tiempo es actuar. Hoy sabemos que solo el 27% de la población alcanza niveles altos de conciencia sobre la violencia de género, y que casi cinco de cada diez personas tienen poca o ninguna información sobre cómo acompañar a quien la atraviesa», afirmó Florencia Mezzadra, gerenta de la fundación.

En tanto, añadió: «Por eso, además de fortalecer las respuestas institucionales, tenemos que fortalecer la trama humana que sostiene, escucha y acompaña, amplificando este conocimiento experto y trabajando en red”.