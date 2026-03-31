Empresas de Australia y Canadá acuerdan explorar litio en cinco salares de Salta

Las compañías mineras Explore, de capitales canadienses, y Power Minerals, de origen australiano, sellaron un acuerdo para avanzar en la exploración conjunta de litio en la provincia de Salta. La iniciativa se centra en el denominado proyecto Salta, una propiedad de la firma australiana que abarca cinco salares estratégicos en la región noroeste del país.

Según los términos establecidos, Explore —subsidiaria de Summit Nanotech— adquirirá el 59% de la asociación (joint venture), mientras que Power Minerals conservará el 41% restante. Como parte del compromiso, la operadora canadiense asumirá el financiamiento de las tareas de exploración y la elaboración de un estudio de prefactibilidad, pasos fundamentales para proyectar el desarrollo de la actividad a escala comercial.

La estructura financiera acordada estipula que Explore invertirá hasta 6 millones de dólares en trabajos de desarrollo durante el primer año de operaciones. Asimismo, el convenio otorga a la firma canadiense una opción de compra para adquirir la totalidad del proyecto Salta por un valor de 50 millones de dólares en cualquier momento durante el periodo de vigencia de la opción.