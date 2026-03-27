El Seabourn Venture engalana el muelle Piedra Buena



Este viernes arribó a la ciudad de Puerto Madryn el buque de pasajeros Seabourn Venture, una embarcación de expedición de ultra lujo que se incorpora a los itinerarios que conectan destinos estratégicos del Atlántico Sur.

El crucero amarró a las 7:50 horas sobre el lado sur del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, proveniente de las Islas Malvinas, con 250 pasajeros y 234 tripulantes a bordo. De acuerdo a su programación, permanecerá en el destino hasta las 18 horas, momento en que zarpará con rumbo a Montevideo, Uruguay.

Construido en 2022, el Seabourn Venture representa una nueva generación de buques orientados a la exploración en entornos remotos, combinando sofisticación, tecnología y experiencias personalizadas. Con capacidad reducida y altos estándares de servicio, la embarcación está especialmente diseñada para operar en regiones polares y destinos de difícil acceso, ofreciendo a sus pasajeros una propuesta diferencial dentro del segmento turístico internacional.