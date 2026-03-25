CONFLICTO MEDIO ORIENTE - PETRÓLEO

El petróleo se aleja de los US$100 el barril

El precio del petróleo se aleja transitoriamente de los US$100 el barril, a partir de nuevas declaraciones que sugieren la existencia de diálogo entre Estados Unidos e Irán para una tregua en Medio Oriente.

El Brent cotiza este miércoles a US$94,5 por barril, luego de haber rozado ayer los US$100, según verificó Agencia Noticias Argentinas.

Los vaivenes muestran la inestabilidad de la situación en la zona de conflicto y en particular el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

En el plano local, además de los combustibles, los productos derivados del petróleo empiezan a acusar el impacto de la suba de precios que atizará la inflación mensual.

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