Dos heridos en un vuelco en la Ruta 25

Un automóvil protagonizó un despiste y vuelco este jueves, pasado el mediodia, sobre la Ruta Provincial 25, a la altura de la bajada de Mangini.

El vehículo involucrado, un Citroën C3 de color blanco, era conducido por una mujer de 36 años, quien viajaba acompañada por su sobrino menor de edad.

De acuerdo a fuentes policiales, el rodado circulaba en sentido desde Gaiman hacia Trelew cuando, por causas que se tratan de establecer, despistó y terminó volcado sobre su lateral derecho.

Tras el hecho, ambos ocupantes fueron asistidos y se encuentran en observación, aunque estarían fuera de peligro.

Fuente: El Valle Online