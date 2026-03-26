Detenido tras intentar robar en una vivienda con sus ocupantes dentro



Desde el Centro de Monitoreo de Puerto Madryn se alertó a personal de Comisaria Tercera sobre un sujeto que había intentado forzar la puerta de una vivienda ubicada sobre Fernando Beriain en zona sur, y se había alejado en bicicleta.

Efectivos se hicieron presentes rápidamente y en las inmediaciones lograron dar con un sujeto que cumplía con las características físicas y de vestimenta aportadas, que fue rápidamente aprehendido en el lugar.

Al entrevistar al denunciante, manifestó a la policía que se encontraba dentro de su vivienda cuando escucho ruidos en el patio, al acercarse a verificar vio a un joven intentando formar su puerta con un destornillador. Al percatarse de la presencia del propietario, el sujeto emprendió su huida.

El joven de 23 años fue detenido por Tentativa de robo y permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.