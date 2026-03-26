Detectan químicos de pantallas LCD en el cerebro de delfines

Un estudio liderado por la City University of Hong Kong detectó monómeros de cristal líquido (LCMs), unos químicos esenciales en pantallas LCD, en tejidos de delfines jorobados del Indo-Pacífico y marsopas sin aleta del mar de China Meridional.

Lo más sorprendente es que se encontraron incluso en órganos sensibles como el cerebro, lo que demuestra que estas moléculas pueden atravesar la barrera hematoencefálica.

Origen de la contaminación

Los LCMs permiten que televisores, monitores y teléfonos muestren imágenes nítidas y colores intensos. Sin embargo, no permanecen encapsulados para siempre, se liberan con el uso, deterioro o reparación informal, terminan en polvo doméstico y aguas residuales, y alcanzan ecosistemas costeros, especialmente en regiones con alta densidad urbana e industrial.

El auge global de las pantallas LCD en las últimas dos décadas ha generado un flujo creciente de residuos electrónicos (e-waste), muchas veces gestionados de forma informal y sin sistemas cerrados de recuperación.

Bioacumulación y cadena trófica

El equipo analizó muestras recogidas entre 2007 y 2021 en grasa, músculo, hígado, riñón y cerebro de los cetáceos. Los resultados muestran acumulación en múltiples tejidos, con concentraciones altas en la grasa y presencia en el cerebro.

La vía más probable de entrada es la dieta: se encontraron rastros de LCMs en peces e invertebrados, lo que indica bioacumulación y transferencia trófica. Los contaminantes ascienden por la cadena alimentaria hasta llegar a los grandes depredadores.

Riesgos potenciales

El estudio no demuestra daños clínicos directos, pero sí advierte posibles efectos neurotóxicos. En cultivos celulares de delfín, algunos LCMs alteraron la actividad genética relacionada con la reparación del ADN y la división celular.

En organismos ya expuestos a metales pesados, microplásticos y contaminantes orgánicos persistentes, añadir otra capa de presión química puede tener consecuencias significativas. La ciencia ambiental moderna insiste en el concepto de efecto combinado: los contaminantes no actúan solos.

Evolución tecnológica y huella ambiental

Las concentraciones de LCMs aumentaron durante la expansión masiva de pantallas LCD y descendieron posteriormente, coincidiendo con la transición hacia tecnologías LED. Esto demuestra que los cambios tecnológicos dejan huella ambiental.

El patrón químico sugiere que los televisores y monitores de gran tamaño son una fuente predominante, más que los smartphones, debido a la mayor cantidad de compuestos y a la dificultad de gestionar sus residuos.

Implicaciones más amplias

La presencia de LCMs en mamíferos marinos revela que la economía digital tiene una dimensión material que suele invisibilizarse: extracción de minerales, fabricación de compuestos sintéticos, consumo masivo y reciclaje incompleto.

Si se confirma su persistencia y capacidad de bioacumulación, podrían afectar no solo a cetáceos, sino también a peces comerciales y especies clave para la seguridad alimentaria. Además, el océano, como sumidero final de contaminantes, ve comprometido su papel como regulador climático y proveedor de proteínas.

El estudio no llama al pánico, pero sí recuerda que lo que se diseña para durar pocos años puede dejar una huella mucho más larga. La transición ecológica debe incluir criterios de toxicidad mínima, reciclabilidad real y trazabilidad química en el diseño de dispositivos.