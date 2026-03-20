Derrumbe en el camino a La Hoya



Este viermes, un derrumbe provocado por las lluvias se produjo en el camino que une la ciudad de Esquel con el Centro de Actividades de Montaña La Hoya.

Según se informó oficialmente, se produjo un derrumbe ocasionado por las lluvias, lo que generó complicaciones en el tramo de laa ruta Esquel – La Hoya. En este contexto, personal de Vialidad Provincial se encuentra trabajando en el sector para normalizar la situación.

Desde el área de Protección Civil solicitaron a la comunidad transitar con extrema precaución, especialmente en la zona afectada, y respetar las indicaciones del personal que se encuentra en el lugar.

El comunicado también recuerda la importancia de circular con responsabilidad ante este tipo de contingencias, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que pueden impactar en la seguridad vial