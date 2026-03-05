De cura a diputado

El diputado nacional Juan Carlos Molina (Unión por la Patria) afirmó este jueves: «Yo no voy a votarle nada a (Javier) Milei porque no le creo nada. Todo lo que propongan va a venir con una trampa por debajo».

El sacerdote santacruceño, quien asumió en diciembre pasado, se refirió a sus primeros meses como legislador y reveló que le «cuesta el nivel de hipocresía» dentro de la Cámara baja, donde a los miembros del oficialismo «no les importa la gente, no les importa el pueblo»

«Es absolutamente innecesario esto que están haciendo, por la gente, por el pueblo, desde las mentiras, desde las tranzas, desde ‘vemos cómo jugamos, cómo armamos’. Ahora la Ley de Glaciares no va a salir. Nos corrieron durante dos meses con un montón de leyes entre gallos y medianoche que no las pudimos estudiar, sociabilizar, y ahora de golpe les pintó la democracia», lanzó en alusión a la postergación de ese debate.