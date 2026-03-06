Cuatro gobernadores patagónicos integran la comitiva de Milei a Estados Unidos



Los gobernadores, Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), integrarán la comitiva que viajará a Estados Unidos este viernes, junto al presidente Javier Milei.

También harán lo propio los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta), todos representantes de provincias con gran potencial minero, y los aliados del Gobierno, Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Los mandatarios serán parte de la Argentina Week, el evento con el que el Gobierno Nacional espera atraer inversores al país.