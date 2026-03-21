¿Cuáles son las estafas más comunes cuando viajamos como turistas al exterior?

Según diversos informes y advertencias de autoridades de protección al consumidor, entre ellas la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (Federal Trade Commission), los viajeros deben estar atentos a diferentes esquemas de estafa que se repiten con frecuencia en destinos turísticos del Caribe como Bahamas, Belize y Antigua and Barbuda.

Los especialistas coinciden en que la mejor forma de evitar inconvenientes durante las vacaciones es mantener una actitud prudente y no dejarse presionar por ofertas que parecen demasiado buenas o por vendedores que intentan acelerar decisiones. Muchas de estas maniobras se apoyan en la urgencia y en la distracción de los turistas.

Estafas en alojamientos y supuestas promociones

Algunos de los engaños más elaborados comienzan incluso antes de iniciar el viaje. En muchos casos, los estafadores copian imágenes y descripciones de propiedades reales —especialmente villas o alojamientos de lujo— para crear anuncios falsos con tarifas muy por debajo del precio habitual.

Según dio a conocer el portal CaribbeanNews la Federal Trade Commission advierte que una señal clara de fraude aparece cuando el supuesto propietario solicita pagos a través de transferencias bancarias, tarjetas de regalo o criptomonedas. Por eso se recomienda verificar la dirección del alojamiento por otras vías y evitar operaciones que exijan un pago inmediato bajo presión. Con frecuencia, una vez que el dinero se envía, el anunciante desaparece sin dejar rastro.

Algo similar ocurre con las ofertas de “vacaciones gratis”. Estas promociones suelen esconder cargos administrativos o supuestos impuestos vinculados a viajes que finalmente nunca se concretan. Los expertos aconsejan revisar con atención las condiciones y desconfiar de cualquier propuesta que insista en una decisión urgente.

En los resorts también se recomienda cautela frente a las invitaciones a desayunos o actividades gratuitas que derivan en presentaciones de clubes vacacionales o programas de tiempo compartido. Muchos turistas reportan luego cargos inesperados o dificultades para realizar reservas tras haber aceptado estas ofertas.

Riesgos en transporte y excursiones

El traslado terrestre puede convertirse en otro punto vulnerable para los visitantes. En lugares como Antigua and Barbuda, el United States Department of State ha advertido sobre taxis informales que pactan una tarifa inicial pero, al finalizar el trayecto, exigen sumas mucho más altas.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan utilizar únicamente servicios de transporte con licencia y vinculados a asociaciones oficiales, evitando aceptar viajes ofrecidos por desconocidos en aeropuertos o zonas turísticas.

Fraudes con tarjetas en áreas turísticas

Además de estas estafas visibles, existen otros delitos menos evidentes pero igualmente perjudiciales, relacionados con el uso de tarjetas bancarias. En zonas turísticas como San Pedro se ha detectado la presencia de redes dedicadas al fraude con tarjetas de crédito, especialmente en áreas cercanas a complejos hoteleros.

Los especialistas aconsejan revisar con frecuencia los movimientos de las cuentas bancarias mientras se está de viaje. Detectar rápidamente cargos duplicados o transacciones sospechosas puede evitar que el regreso a casa se convierta en un largo proceso para resolver fraudes financieros internacionales durante este 2026.