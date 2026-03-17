Cristina cargó contra Bonadio y Stornelli

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó como “mafiosa” el proceso de investigación en la Causa Cuadernos y apuntó, directamente, contra el exjuez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

“La causa vialidad es emblemática en materia de persecución judicial. Hay un estadio superior en orden a la ideología. Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales”, dijo la exmandataria ante el TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

Para la ex jefa de Estado, Bonadio y Stornelli “tuvieron una manejo criminal de la figura del arrepentido” y agregó: “Hay jueces que responden a directivas políticas y económicas”.

En la misma línea, sostuvo que “fraguaron pruebas para detener sólo a una persona» y remarcó que, a pesar de ello, Stornelli «sigue siendo fiscal en este edificio”.

«Me preguntaba el presidente del tribunal si voy a contestar preguntas. ¿Sabe cuándo voy a contestar preguntas de este tribunal y de cualquier otro? Cuando lo llamen a Stornelli a que declare sobre alguna de las barbaridades que están comprobadas en expedientes que están en esta misma casa», cuestionó la expresidenta.

Además, apuntó contra Mauricio Macri y el ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que también responderá preguntas el día que algún juez cite al exmandatario “para hablar de los parques eólicos” o por la deuda que contrajeron con del Fondo Monetario Internacional, situación de la cual “no hay ni una causa”: “Ese día voy a contestar preguntas…hasta ese día no voy a formar parte de este circo”.

Con respecto a su supuesto vínculo con el empresario Lázaro Báez manifestó que existen incoherencias por parte de quienes la acusan, dado que algunos aseguran que está presa porque “administraba todo en favor de Báez” y, según Cristina Kirchner, esos mismos consideran que es “la socia de todos los otros empresarios.

Acto seguido, ironizó dijo que “si bien tienen derecho a perseguir”, deberían ser “más coherentes”. “Me puedo morir presa con este sistema judicial, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar”, concluyó.

La citación de la ex mandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Particularmente, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.