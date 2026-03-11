Coscu se emocionó al recordar a su tío desaparecido y reafirmó su compromiso con la memoria



El streamer Coscu, Martín Pérez Disalvo, volvió a referirse públicamente a la desaparición de su tío durante la última dictadura cívico-militar en Argentina y compartió detalles del secuestro que sufrió en 1977.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, durante una entrevista con José María Listorti, el creador de contenido habló con emoción sobre la historia familiar y aseguró que siente un fuerte compromiso con mantener viva la memoria de lo ocurrido.

No es la primera vez que aborda el tema, ya que en distintas oportunidades recordó a su tío, a quien en la familia apodaban “El Bocha”, hijo de su abuela Galeana Di Francesco de Disalvo. Incluso, el 24 de marzo pasado había compartido un video en sus redes para recordarlo.

En esta ocasión, Coscu volvió a hablar sobre el caso y dejó en claro que no piensa evitar el tema cuando le preguntan por la historia de su familia: “Cuando me preguntan por mi tío jamás voy a esquivar el tema, porque sería ir en contra de mi familia, de lo que yo considero justicia y también de mi propia identidad”.

Al recordar el episodio, relató cómo fue el momento del secuestro, según contó, su tío fue llevado por la fuerza de la casa de su abuela durante la madrugada de 1977: “Se lo llevaron de la casa de mi abuela a la una de la mañana”.

Durante su testimonio, el streamer también remarcó que mantiene un vínculo muy fuerte con la causa de los desaparecidos y con la necesidad de seguir hablando de lo ocurrido durante la dictadura: “Tengo una relación y un compromiso muy fuerte con la causa”.

Además, reflexionó sobre cómo las nuevas generaciones reciben esa parte de la historia, en ese sentido, señaló que en algunos casos los relatos actuales pueden llegar de forma distorsionada.

Las declaraciones se dieron en el marco del primer programa conducido por José María Listorti, donde Coscu decidió abrirse sobre este aspecto de su historia familiar y reafirmar su postura frente a la memoria y la búsqueda de justicia.