Tenía pedido de captura y fue detenido

Un hombre de 32 años fue detenido este lunes por la mañana en Puerto Madryn luego de protagonizar un episodio de violencia verbal contra su madre y comprobarse que pesaba sobre él un pedido de captura vigente.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 7:38 en una vivienda ubicada sobre calle Magallanes, en el barrio 630 Viviendas, donde personal de la Comisaría Seccional Segunda acudió tras recibir un aviso que alertaba sobre la presencia de un hombre presuntamente alcoholizado que hostigaba a su madre.

Al llegar al domicilio, los efectivos constataron que el sujeto presentaba evidentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. La mujer manifestó que su hijo había arribado a la vivienda en ese estado y comenzó a gritarle e insultarla, generando una situación de tensión.

Los uniformados procedieron a identificar al individuo y, al consultar sus datos en el sistema informático policial, verificaron que registraba un pedido de captura vigente.

Ante esta circunstancia, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, mientras se llevaron adelante las actuaciones correspondientes.