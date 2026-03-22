Conducía alcoholizado e impactó con otro vehículo



Durante la madrugada de este domingo, alrededor de las 03:50 horas, se produjo un grave incidente vial en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la avenida Polonia de Comodoro Rivadavia. El siniestro involucró a un Ford Fiesta y una camioneta Volkswagen Amarok.

Personal de la Comisaría Seccional Tercera acudió al lugar tras recibir el alerta del Centro de Monitoreo. Al llegar, los efectivos constataron los daños materiales y la presencia de un joven de 25 años con lesiones visibles.

El conductor del Ford Fiesta, identificado como D.P., manifestó que circulaba por la ruta en sentido norte-sur. Al llegar al cruce, impactó contra la camioneta guiada por W.A.M., que transitaba por la colectora e intentaba ingresar a la avenida Polonia.

Producto de la colisión, el joven que guiaba el rodado menor sufrió heridas en su pierna derecha, a la altura de la rodilla. Ante la magnitud del impacto, se solicitó la presencia del servicio de emergencias médicas de manera urgente.

El doctor Pablo Mujica, responsable del equipo de salud que intervino en el sitio, determinó el traslado inmediato del herido hacia el Hospital Regional para realizar estudios de mayor complejidad y evaluar la gravedad de la lesión ósea.

Los inspectores realizaron el test de alcoholemia al conductor de la Volkswagen Amarok, de 59 años de edad.

El resultado del análisis arrojó un valor de 1.70 g/L de alcohol en sangre. Ante esta grave infracción a la Ley Nacional de Tránsito, se procedió a labrar el acta correspondiente y al retiro preventivo de la licencia de conducir del involucrado.

Por disposición de las autoridades intervinientes, ambos vehículos involucrados en el siniestro fueron secuestrados. El Ford Fiesta y la Volkswagen Amarok quedaron alojados en la dependencia policial de la jurisdicción.