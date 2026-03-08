Chile es el primer país de las Américas en eliminar la lepra

Chile se ha convertido en el primer país de las Américas y el segundo del mundo en ser oficialmente verificado por la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la lepra. El último caso autóctono se detectó en 1993, y desde entonces Chile ha mantenido una vigilancia robusta que ha permitido detectar y tratar casos importados sin que se restablezca la transmisión local.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó el logro como «una poderosa demostración de lo que pueden alcanzar la ciencia, la solidaridad y el liderazgo político cuando se alían». Chile es el sexto país de las Américas en eliminar al menos una enfermedad tropical desatendida, y el segundo del mundo en lograr la eliminación de la lepra, después de Jordania.