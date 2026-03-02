Caputo habló sobre el futuro del dólar

Luis Caputo defendió el esquema cambiario vigente y aseguró que el dólar seguirá flotando dentro de las bandas establecidas por el Gobierno. En una entrevista con el programa Pulso Financiero, de El Cronista Stream, remarcó que “nada va a cambiar” y que el objetivo central continuará siendo la acumulación de reservas, pero de manera “inteligente”.

El ministro de Economía explicó que la estrategia oficial consiste en intervenir solo cuando las condiciones del mercado lo justifican. Según detalló, el Banco Central actúa en función del aumento de la demanda de dinero y respetando la profundidad del mercado. La prioridad, insistió, es evitar movimientos bruscos y preservar la estabilidad.

El funcionario recordó que tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el Gobierno compró cerca de u$s 3000 millones cuando el dólar cotizaba en torno a los $ 1200. Sin embargo, señaló que luego se produjo lo que definió como un “ataque político”, durante el cual el 50% del M2 se dolarizó.

En ese contexto, describió que el mercado se volvió “one-sided”, es decir, con todos los participantes posicionados en la compra de dólares. “¿Cómo nos vamos a poner nosotros también a comprar cuando no hay vendedores?”, planteó. Según explicó, intervenir en ese escenario habría empujado la cotización directamente al techo de la banda.

Caputo sostuvo que esa decisión fue correcta porque evitó tensiones mayores y preservó el esquema acordado con el FMI. Destacó que posteriormente el riesgo país cayó de 1500 a 570 puntos básicos y que actualmente el Banco Central compra entre cinco y seis veces más de lo comprometido con el organismo.

El funcionario subrayó que la acumulación reciente de casi u$s 3000 millones se realizó en un mercado que opera en promedio u$s 400 millones diarios. Para el ministro, esa magnitud demuestra que la estrategia oficial es consistente con el tamaño y la liquidez del mercado local.

Fuente: El Cronista