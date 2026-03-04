Brasil: No habilitarán puertos en el Amazonas por el reclamo de los pueblos originarios

El gobierno de Brasil revocó esta semana un decreto que habilitaba la construcción de puertos en los ríos del Amazonas para el transporte de granos. La decisión llegó tras más de un mes de protestas indígenas que escalaron hasta la ocupación de una terminal de la empresa Cargill.

El decreto, firmado en agosto por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, designaba los principales ríos amazónicos como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados. Las comunidades consideran esas vías fluviales vitales para su modo de vida y se oponen al dragado que implica ese tipo de desarrollo.

Las protestas indígenas que forzaron la decisión

Más de 1000 indígenas de 15 comunidades acamparon durante semanas en protesta por el decreto que habilitaba los puertos en los ríos del Amazonas.

La mayoría se instaló frente a la terminal de la empresa agroindustrial estadounidense Cargill, en la ciudad de Santarém, estado de Pará.

Las protestas continuaron incluso después de que el gobierno anunciara, dos semanas antes, la suspensión del dragado en el río Tapajós, afluente del Amazonas.

El fin de semana previo al anuncio, los manifestantes incluso ingresaron y ocuparon la terminal, lo que aumentó la presión sobre las autoridades.

“Pueden criminalizarnos, pero nosotros sabemos que el río es nuestro, la selva es nuestra”, dijo Alessandra Korap, líder del pueblo munduruku, desde las instalaciones de Cargill.

Tras estos incidentes, el gobierno de Brasil finalmente decidió revocar el decreto que habilitaba la instalación de puertos en los ríos del Amazonas. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, confirmó la medida en rueda de prensa en Brasilia: “Se firmó la decisión para revocar el decreto”.

“Este gobierno lleva la escucha incluso al punto de retroceder en una decisión propia por comprender la posición de esos pueblos indígenas”, agregó Boulos.

Qué implicaba el decreto

El decreto para establecer puertos generó rechazo porque habilitaba una serie de intervenciones en los ríos del Amazonas con impacto directo sobre los ecosistemas y comunidades de la región:

– Expansión de puertos privados sobre los principales ríos amazónicos

– Dragado de ríos para facilitar la navegación de embarcaciones de carga

– Designación de esas vías fluviales como prioritarias para el transporte de granos

– Mayor presencia de la agroindustria en territorios sensibles

La organización Amazon Watch informó que durante las protestas los manifestantes llegaron a impedir la entrada y salida de camiones de la terminal de Cargill.

Brasil es el principal exportador mundial de soja y maíz, y la expansión de puertos fluviales en la Amazonía apunta a reducir los costos de transporte de esa producción.

Los críticos señalaron que el proyecto representaba un choque entre el desarrollo económico y el compromiso ambiental que Lula publicitó en distintos foros internacionales.

Los indígenas ya habían planteado su rechazo al decreto en la conferencia climática COP30 de la ONU, celebrada en noviembre en Brasil.

Frente a los graneros de Cargill, manifestantes con tocados de plumas celebraron el anuncio. “Ganamos esa lucha. Eso muestra que la vida no se vende, el río no tiene precio, no es negociable”, afirmó Maria Leusa, otra dirigente munduruku.

Alessandra Korap anunció que las comunidades seguirán “resistiendo” y convocó a nuevas protestas para el martes en Brasilia, São Paulo y otras ciudades, contra la privatización de los ríos amazónicos.