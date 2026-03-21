Boca recibe a Instituto, en la que podría ser la última oportunidad para Úbeda



Boca recibirá este domingo a Instituto de Córdoba, por la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en la que podría ser la última oportunidad para su director técnico, Claudio Úbeda.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, quien estará secundado desde el VAR por Jorge Baliño.

Boca atraviesa un muy delicado momento, ya que solo ganó uno de sus últimos siete partidos y además acumula cuatro empates consecutivos en “La Bombonera” (0-0 con Platense y Racing, 1-1 con Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo).

Es por esto que el “Xeneize” marcha séptimo en la Zona A con solo 14 puntos y su director técnico, Claudio Úbeda, es cada vez más cuestionado y está realmente en la cuerda floja.

Instituto, por su parte, tuvo un muy flojo inicio en este Torneo Apertura, donde ocupa el duodécimo posición en la Zona A con solo 11 puntos.

Es por esto que los dirigidos por Diego Flores necesitan rescatar un muy buen resultado en “La Bombonera” para acomodarse y empezar a soñar con la posibilidad de clasificarse a los playoffs.

En la última fecha, el equipo cordobés le ganó 2-1 a Independiente y se recuperó luego de tres partidos consecutivos sin ganar.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Zona A – fecha 12

Boca – Instituto de Córdoba

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Jorge Baliño

Hora: 20. TV: ESPN Premium

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.