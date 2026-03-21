Banfield le ganó a Tigre y se vuelve a acercar a zona de clasificación del Torneo Apertura



Banfield, que jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre menos, derrotó a Tigre por 1 a 0, en un cotejo disputado esta noche en el estadio Florencio Sola, por la duodécima fecha del Torneo Apertura.

El único gol del partido llegó a los 26 minutos de la primera parte, con un cabezazo del delantero Tiziano Perrotta. Además, el local tuvo que jugar con un hombre menos desde los 4 minutos de la segunda etapa, debido a la expulsión del defensor Nicolás Meriano.

Con el triunfo, el equipo que dirige Pedro Troglio alcanzó la décima posición de la zona A, con 13 puntos, mientras que el “Matador” es cuarto con 17 unidades y acumula seis partidos sin triunfos.

La primera llegada del partido fue del local, en el primer minuto, con un tiro libre directo desde el borde izquierdo del área del extremo David Zalazar, aunque su remate al segundo palo no tuvo buena dirección y fue contenido por el arquero Felipe Zenobio.

A los 15 minutos, el delantero Mauro Méndez controló una pelota bombeada en el costado izquierdo del área y sacó un remate de media vuelta que no pasó lejos del travesaño.

Tigre tuvo su primera llegada a los 17 minutos del primer tiempo, con un remate cargado de potencia del extremo Santiago López desde el borde del área, que fue desviado de gran manera por el arquero Facundo Sanguinetti, por su palo derecho.

A los 20 minutos, Zalazar volvió a intentar con la pelota parada, con un córner olímpico al segundo palo que no sorprendió a Zenobio, que pudo despejar por encima del travesaño.

Banfield abrió el marcador a los 26 minutos, con un buen centro al segundo poste de Zalazar, que llegó preciso a la cabeza de Perrotta, con un cabezazo limpio que entró clavado contra el palo izquierdo de Zenobio. Sin embargo, Tigre tuvo una nueva llegada clara a los 35 minutos, con un buen cabezazo bajo al primer palo del defensor Alan Barrionuevo, que fue desviado por Sanguinetti, de muy buena estirada y reacción.

Cuando iban 39 minutos, un centro atrás del extremo Lautaro Gómez dejó sin marca a Zalazar, ante el arco libre, aunque el exjugador de Gimnasia no pudo controlar bien y vio como su remate pasaba a pocos centímetros del primer palo.

Banfield se quedó con un jugador menos apenas a los cuatro minutos del complemento, por una acumulación de amarillas del defensor Nicolás Meriano.

Luego de su ingreso al inicio del segundo tiempo, la primera llegada del mediocampista Gonzalo “Pity” Martínez fue a los 11 minutos, con un remate lejano que se fue desviado por encima del travesaño.

Dos minutos más tarde, un tiro libre al segundo poste habilitó el ingreso del defensor Joaquín Laso, cuyo frentazo dio en la cara inferior del travesaño, picó cerca de la línea y se alejó del peligro.

A los 31 minutos, “Pity” Martínez sacó un remate fuerte pero centralizado desde el costado izquierdo del área, a las manos de Sanguinetti.