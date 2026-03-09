Artistas provinciales en la Casa de Chubut en Buenos Aires



El viernes por la noche, en la Casa del Chubut en la Ciudad de Buenos Aires, se presentaron la artista visual Patricia Schembari, de Lago Puelo, y el músico Mahuro Coletti, de Trelew.

Coletti integra, como cantante y guitarrista, la banda musical Terraza, que compuesta por jóvenes de Trelew fusiona géneros como Rock, Funk, Blues, Jazz y Pop, creando un sonido explosivo pero refinado. En su presentación en la Casa del Chubut, Mahuro expuso un amplio repertorio musical que incluyó diversas letras alusivas a distintas áreas geográficas de nuestra provincia.



“Que se haga el silencio”

Patricia Schembari, por su parte, exhibió la muestra fotográfica “Que se haga el silencio”, que surgió a partir de una beca del Fondo Nacional de las Artes para el seguimiento de obra junto a otros artistas chubutenses, y que propone un registro fotográfico de instalaciones en el paisaje que construyen atmósferas entre lo real y lo surreal.

Schembari viene desarrollando producción artística en fotografía, instalaciones y poesía visual desde 1996, con participación en muestras individuales y colectivas en espacios como el Museo Minnicelli (Río Gallegos), MUMA (Junín), MAV Trelew, MAV Puerto Madryn, IFDC y UNRN El Bolsón. Publicó el libro de microrrelatos y poemas “Soy Ignacia Lago”, y colaboró con textos para el Proyecto Solidario de la Cátedra Lenguaje Visual III (UNLP).

Además, ha sido jurado en diversos concursos de diseño y fotografía, y obtuvo reconocimientos como el 1° Premio del Parque Ecológico Área El Doradillo (2001), el 2° Premio en el concurso del 50° aniversario de la Cooperativa Eléctrica de Trelew (2007), el Premio Artista Local del Salón Municipal de Artes Visuales de Trelew (2010) y el 1° Premio del concurso “Chubut, un rostro” de UPCN (2010).

La artista residente en Lago Puelo ya había expuesto la muestra “Que se haga el silencio” en el Centro Cultural Provincial de Rawson, la cual estuvo abierta al público durante el pasado mes de diciembre.