Argentina tiene más alumnos, pero menos graduados

Según el último informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, Argentina lidera la región en cantidad de estudiantes universitarios por habitante, aunque registra una tasa de graduación que representa apenas la mitad de la obtenida por Brasil y Chile.

El relevamiento advierte así sobre una marcada brecha entre la masividad del ingreso y la efectividad del sistema para formar profesionales titulados. Y justifica este hecho con los mecanismos de ingreso irrestricto y la ausencia de sistemas de evaluación de desempeño intermedio.

De acuerdo al CEA, el país cuenta con 564 alumnos cada 10.000 habitantes, superando los 461 de Brasil y los 352 de Chile. Sin embargo, la estadística se invierte al analizar los egresos: mientras que en Argentina se gradúan 31 personas por cada 10.000 ciudadanos, la cifra asciende a 64 en el caso brasileño y a 57 en el territorio chileno.

Ingreso y evaluación

Como se señaló, esta diferencia radicaría en los sistemas de ingreso y evaluación. Mientras que en Argentina rige el ingreso irrestricto a la universidad, establecido por la Ley 27.204, en Chile y Brasil existen exámenes generales al finalizar la secundaria (PAES y ENEM, respectivamente), que funcionan como filtro y estímulo para una mejor preparación académica.

Además, Brasil aplica desde hace más de dos décadas el Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes (ENADE), que mide el nivel de conocimiento de los graduados universitarios, herramienta inexistente en nuestro país.

“La falta de mecanismos de evaluación y la baja tasa de graduación comprometen la acumulación de capital humano altamente calificado, indispensable para el desarrollo económico y social. En el siglo XXI no se crece gracias a los recursos naturales, sino gracias al conocimiento”, señaló el doctor Alieto Aldo Guadagni, director del CEA de la Universidad de Belgrano.

El estudio también muestra que entre 2013 y 2023 la graduación universitaria creció 38% en Chile, 36% en Brasil y apenas 18% en Argentina. La eficacia de la graduación es otro indicador crítico: de cada 100 ingresantes en 2019, se graduaron en 2023 23 en Argentina, contra 38 en Brasil y 76 en Chile.

Estos datos se suman a las advertencias de organismos internacionales como el Banco Mundial y la Unesco, que destacan la importancia de fortalecer la calidad educativa y los sistemas de evaluación para garantizar que la expansión de la matrícula se traduzca en más profesionales formados.