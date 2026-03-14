Anunciaron nueva serie de paros en vuelos de cabotaje

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que se extenderá desde el miércoles 18 hasta el martes 24 de marzo inclusive. La medida promete afectar la conectividad en todos los aeropuertos del territorio argentino justo en la antesala de un nuevo período de alta demanda.

A diferencia de un cierre total, la modalidad elegida por el gremio busca visibilizar el reclamo afectando las operaciones en bloques horarios determinados. Según informaron desde ATE ANAC, las medidas de fuerza se desarrollarán en dos franjas críticas; de 9 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Durante estos períodos, las operaciones comerciales sufrirán demoras y cancelaciones, garantizándose únicamente los vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

Los motivos del reclamo

La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, fue contundente al explicar las razones que llevaron a esta instancia: «El paro siempre es la última herramienta porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara».

Según la dirigente, el conflicto se origina en el incumplimiento de acuerdos salariales pactados a principios del mes pasado. «Tuvimos una reunión con las autoridades y acordaron pagar el aumento, sin embargo, nuevamente no ocurrió. La situación ya es insostenible», sentenció Cabezas, destacando que la decisión fue tomada de manera colectiva a través de asambleas en todo el país.