Alerta por tuberculosis en Argentina

En Argentina la tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública que se agrava año a año. Solo en 2025 la notificación alcanzó un total de 16.445 casos (Boletín Epidemiológico Nacional Nro. 790/2025), lo que representa un aumento del 3,9% respecto a 2024 y un crecimiento del 79,7% desde 2020.

Este crecimiento es multifactorial y se vincula con el debilitamiento de programas de control, dificultades en el acceso al diagnóstico temprano, interrupciones en los tratamientos, desigualdades sociales persistentes y condiciones de vida que favorecen la transmisión, como el hacinamiento y la vulnerabilidad socioeconómica.

Datos que preocupan

La Tasa Nacional de Tuberculosis trepó a 34,6 casos cada 100.000 habitantes, y las jurisdicciones con mayor carga son Jujuy, Salta, CABA, Buenos Aires, Chaco y Formosa. Once provincias muestran un aumento significativo: Buenos Aires, CABA, Salta, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Entre Rios, Corrientes y Tierra del Fuego.

Es preocupante el número creciente de casos en hombres jóvenes: el grupo de entre 15 y 44 años concentra el 60,7% del total. También hay un marcado incremento en casos en menores de 20 años, siendo el 16,6% del total.

«Se debe poner en marcha nuevamente la Coordinación del Programa Nacional de Tuberculosis, disuelta en 2024, para optimizar recursos, fortalecer la búsqueda de casos, mejorar el diagnóstico oportuno y adecuar las intervenciones según el perfil epidemiológico», afirma el Dr. Andrés Burke Viale, neumonólogo (MN 111.016). Co-Coordinador de la sección Tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Profesor Regular Adjunto del Departamento Salud Pública de la Facultad de Medicina (UBA).

Vacunación con BCG: una herramienta clave que debe sostenerse

La cobertura nacional de la vacuna BCG en menores de 7 días alcanzó el 83,42% al 7 de enero de 2026. Indicada como dosis única al nacimiento según el Calendario Nacional de Vacunación, históricamente presenta niveles elevados, aunque con variaciones entre provincias.

«Es clave que el Estado Nacional garantice la provisión y aplicación oportuna de la vacuna BCG, que sigue siendo la principal herramienta preventiva frente a las formas graves de tuberculosis en la infancia, como la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar. Su impacto es fundamental en la reducción de la mortalidad infantil», explica la Dra. Sandra J. Inwentarz, neumonóloga (MN 86440), co-coordinadora de la sección Tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y Comité Asesor del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud.

Diagnóstico temprano: una oportunidad para cortar la cadena de contagios

La tuberculosis es una enfermedad prevenible y tratable. Sin embargo, el retraso en el diagnóstico continúa siendo uno de los principales desafíos, ya que los síntomas pueden confundirse con otras patologías respiratorias. Cuanto más tardía es la detección, mayor es el riesgo de transmisión en la comunidad.

En este contexto, especialistas destacan la necesidad de ampliar el acceso al diagnóstico molecular mediante la incorporación de tecnología como GeneXpert e insumos de laboratorio en todo el país.

«Esta herramienta permite confirmar la enfermedad en menos de dos horas, mejorar la detección en casos con baja carga bacteriana e identificar tempranamente la resistencia a rifampicina, lo que resulta clave para iniciar tratamientos adecuados y oportunos», agrega Inwentarz.

Tratamientos: garantizar el acceso y la continuidad

El tratamiento de la tuberculosis es eficaz, pero requiere continuidad y acceso garantizado a los medicamentos. En este sentido, resulta fundamental asegurar la provisión gratuita de fármacos de primera línea para los casos sensibles y de segunda línea para las formas resistentes.

La interrupción o el acceso irregular al tratamiento no solo afecta la evolución individual de los pacientes, sino que también favorece la aparición de cepas resistentes, lo que complejiza el control de la enfermedad a nivel poblacional.

Lineamientos actualizados y sistemas de Información fortalecidos para una respuesta más efectiva

Actualmente se encuentra en etapa final de revisión una actualización nacional de las pautas técnicas del manejo de la Tuberculosis por parte de expertos y académicos nacionales.

La publicación de este documento permitirá incorporar criterios diagnósticos más precisos, mejorar el enfoque de riesgo y difundir lineamientos actualizados para el uso de pruebas moleculares, así como nuevas definiciones para la tuberculosis resistente.

El fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), con la progresiva nominalización de los casos, permitirá mejorar la calidad de los datos epidemiológicos y orientar de manera más eficiente las intervenciones sanitarias en cada jurisdicción. La disponibilidad de información oportuna y de calidad es un componente central para la toma de decisiones en salud pública.

Un escenario que exige respuestas y coordinación internacional

Los especialistas advierten que el abordaje de la tuberculosis no solo requiere políticas sostenidas a nivel nacional, sino también articulación con organismos internacionales y acceso a redes de cooperación sanitaria.

En este escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación anunció recientemente el retiro definitivo de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que genera preocupación en la comunidad médica.

«Salir de la OMS implica romper la cooperación internacional, perder acceso a financiamiento, información epidemiológica estratégica y espacios de decisión global. Esto significa dejar a la Argentina fuera de la mesa donde se discuten las políticas sanitarias que afectan a millones.», sentencia Burke.

En un contexto de aumento sostenido de casos, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria advierte sobre la importancia de sostener y fortalecer las políticas públicas de control de la tuberculosis, así como de garantizar la articulación entre los distintos niveles del sistema de salud.

La tuberculosis no es una enfermedad del pasado. Su aumento en la Argentina refleja tensiones estructurales del sistema de salud y exige respuestas sostenidas, coordinadas y basadas en evidencia.

Fuente: Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR)