Advierten que hay poco margen para que baje la tasa de interés



Las tasas de interés en pesos no cuentan con margen para nuevas reducciones en el corto plazo, debido a la persistencia de la inflación, proyectada entre 2,5% y 2,6% para el primer trimestre, y a la estabilidad de factores externos como el riesgo país, que se ubicó en torno a los 550 puntos básicos, y la tasa de Estados Unidos, según concluyó un informe privado.

De acuerdo a un trabajo de la Fundación Mediterránea, elaborado por el economista Maximiliano Gutiérrez, el actual esquema monetario genera una elevada volatilidad en los rendimientos financieros debido a la divergencia entre un Banco Central expansivo, que inyecta pesos al comprar divisas, y un Tesoro contractivo que los absorbe.

Según el análisis que procesó Agencia Noticias Argentinas, «esta incertidumbre actúa como un costo adicional, imponiendo a las tasas un piso más elevado del que resultaría en un escenario de mayor previsibilidad».

En el documento se explica que la estrategia oficial se define por la necesidad de mantener rendimientos reales positivos para evitar una salida hacia el dólar.

Respecto a la imposibilidad de reducir los costos de endeudamiento, el informe destaca que «la ausencia de cambios significativos en la tasa libre de riesgo de USA, en las expectativas de depreciación y en la prima de riesgo país, limitan la proyección de descensos adicionales en las tasas en pesos».

Esta configuración busca preservar la demanda de activos locales, ya que un recorte de tasas sin una mejora en estas variables «impulsaría una dolarización de carteras».

La dinámica de las licitaciones de deuda del Tesoro también condiciona la liquidez del sistema.

Al respecto, el artículo señala que «cada vez que el Tesoro logró un rollover superior al 100%, ‘seca’ la plaza e impulsa al alza la caución», que es el termómetro de la tasa a muy corto plazo

Durante febrero, este indicador llegó a tocar picos del 42% anual antes de estabilizarse

Finalmente, la persistencia de los precios actúa como un freno adicional. Gutiérrez sostiene en el texto que «el espacio para reducir los rendimientos nominales es acotado, dada la necesidad de mantener tasas de interés reales positivas».

Según consideró, el esquema de «rienda corta» en la política monetaria se mantendría hasta que se verifique un quiebre sostenible en la tendencia inflacionaria.