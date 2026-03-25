Adorni anunció el envío de un paquete de reformas al Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reafirmó la condena al golpe de Estado y a la violencia ejercida durante la última dictadura y sostuvo la necesidad de “pasar de página, contando la historia completa para no repetir las tragedias del pasado”. En ese marco, anunció que el 10% de los ingresos provenientes de las privatizaciones será destinado a fortalecer las Fuerzas Armadas y que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un paquete de leyes para impulsar las inversiones y reforzar la propiedad privada.

En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, Adorni afirmó que, desde el regreso de la democracia, el Estado promovió una “reconstrucción sesgada y revanchista de los setenta, que ha dificultado cerrar la herida nacional que fue ese período de nuestra historia”, y remarcó el compromiso del Gobierno de “reconstruir el instrumento militar y el sistema de defensa nacional”, al tratarse de un tema de “interés nacional y tiene que estar más allá de toda ideología”. En ese marco, señaló que el 10% de los ingresos provenientes de las privatizaciones será destinado a equipar a las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, el jefe de Gabinete anunció que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días una decena de leyes al Congreso de la Nación para fortalecer la propiedad privada. Entre ellas, se incluirán una Ley de Desalojo que facilite una vía sumarísima a los procesos para evacuar a los infractores y restituir los inmuebles al propietario en menos de 5 días; una Ley de Expropiaciones; un nuevo marco normativo a la Ley de Fuegos y modificaciones a la Ley de Tierras Rurales que permitirán “levantar las restricciones de venta a extranjeros”. También se modificarán las leyes de Discapacidad y Educación Superior, ya que las aprobadas el año pasado “conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza. Vamos a dar los aumentos necesarios pero haciendo el sistema sustentable”, agregó.

A su vez, el funcionario señaló que la Argentina “tenía el marco regulatorio más prohibitivo en lo ambiental y restrictivo para la actividad minera del mundo” y destacó que el Gobierno avanzará en la promulgación de la Ley de Glaciares, que “le devolverá a las provincias la potestad para determinar a dónde permitir actividad minera y a dónde no”.

Con respecto a la reforma del Código Penal, el Gobierno trabajará con el Congreso en el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos delitos migratorios, ya que “hay temas de seguridad ciudadana que no pueden esperar”. Además, el Ministerio de Justicia enviará hoy 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores al Senado y continuará con los restantes. “Para el Gobierno la justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía”, subrayó.

Por último, celebró la aplicación provisional del acuerdo Mercosur–Unión Europea a partir del 1° de mayo y resaltó que “el compromiso de nuestra gestión con la reinserción de Argentina en el comercio internacional es tan alto que fuimos el primer país del bloque en cumplir los procedimientos internos para hacerlos realidad”.

Al inicio de la conferencia, Adorni confirmó que el 29 de abril presentará el informe de gestión ante el Congreso de la Nación e indicó que puso “a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten” sobre su patrimonio. “Ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. No somos lo mismo que los que vinieron antes, y la gente lo sabe”, aseguró.

En otro orden de cosas ponderó que el director de la CIA, John Ratcliffe, quien mantuvo una reunión ayer en en Washington D.C con el director de la Secretaría de inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra, comunicó su decisión de otorgar un reconocimiento institucional al personal de nuestro organismo. También destacó el regreso a la Argentina de Agostina Páez y señaló que “desde el primer momento estuvimos siguiendo la situación y brindando apoyo en el marco del Tratado de Cooperación Judicial entre ambos países”.

Acompañaron al jefe de Gabinete los ministros de Salud, Mario Lugones; de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; los secretarios de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; de Desregulación, Alejandro Cacace; y de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña.