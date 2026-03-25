Abrieron la inscripción para la feria de Ciencias de Chubut

Desde el Ministerio de Educación de Chubut anunciaron que se encuentra abierta la preinscripción online para los proyectos que participarán de la Instancia Escolar de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026.

Al tiempo que remarcaron que esta etapa inicial es fundamental para el desarrollo del programa, ya que habilita la participación en las instancias posteriores y promueve el intercambio de saberes en el ámbito educativo.

La preinscripción puede realizarse hasta el 1 de abril, a través del portal de la Feria en la página web del Ministerio de Educación: https://chubut.edu.ar/feriaciencias/.

Instancia Escolar

La Instancia Escolar se desarrollará entre el 27 de abril y el 8 de mayo en las instituciones de las regiones II, IV, V y VI; por su parte, las escuelas de las Regiones I y III, deberán realizarla el 28 de abril.

La instancia escolar constituye la primera etapa obligatoria del proceso ferial y es condición necesaria para avanzar a las siguientes fases. En este espacio, los proyectos -enmarcados en el enfoque STEAM- deberán abordar alguno de los ejes de Arte, Matemática, Ciencias o Tecnología.

Inscripción de valoradores y recursos disponibles

En paralelo, se encuentra habilitada la inscripción para quienes deseen desempeñarse como valoradores, rol clave en el proceso de evaluación de los proyectos. Se recuerda que, en la Instancia Escolar, cada institución deberá contar con al menos una dupla de evaluadores cada tres proyectos presentados, quienes tendrán a su cargo la valoración cualitativa y cuantitativa de los trabajos.

Asimismo, el Ministerio de Educación informa que los documentos correspondientes a la Reglamentación 2026 (Chubut) de la Feria y a la Guía de Organización de una Instancia Ferial 2026 se encuentran disponibles para su consulta en el sitio oficial de la cartera educativa. Allí se detallan el marco normativo, los roles y las orientaciones necesarias para el desarrollo de cada instancia.

Desde la cartera educativa provincial se invita a todas las instituciones a participar de esta propuesta que fortalece el trabajo pedagógico, fomenta la investigación escolar y promueve la construcción colectiva del conocimiento en las aulas chubutenses.