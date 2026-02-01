Ya suman siete los delfines hallados varados en Río Negro

En los últimos días, en distintos puntos de la Bahía de San Antonio, en la costa de Río Negro, se registraron varamientos de delfines comunes (Delphinus delphis). La situación motivó la intervención de organismos provinciales, fuerzas de seguridad y personal especializado en fauna silvestre.

Según detalló Sebastián Ortega, integrante del área de Guardas Ambientales, hasta el momento se contabilizaron siete ejemplares en sectores como Península Villarino, El Sótano y playas cercanas a Bahía Creek. Y no se descarta que puedan aparecer nuevos animales, por lo que se intensificaron los recorridos preventivos y tareas de monitoreo.

Cronología de los hallazgos

21 de enero: primer aviso en Península Villarino. El delfín hallado estaba exhausto y fue devuelto al mar tras la aplicación de protocolos.

22 de enero: dos ejemplares muertos, uno en Puerto del Este y otro en El Sótano.

23 de enero: otro delfín sin vida en Playa Acantilados, zona turística de alta concurrencia.

24 de enero: un nuevo hallazgo en Punta Villarino elevó a seis el total de ejemplares muertos.

Los animales fueron trasladados al Centro de Investigación de Mamíferos Marinos (CIMAS) para su análisis, dado que los cadáveres pueden portar parásitos y enfermedades, incluyendo viruela y afecciones cutáneas.

Datos relevantes de los ejemplares

Los delfines analizados resultaron ser hembras, y en dos de ellas se detectó presencia de leche en las mamas, lo que sugiere que podrían haber tenido crías en período de lactancia.

Respecto a la especie, Ortega explicó que se trata de un mamífero marino pelágico, que vive en mar abierto, se desplaza grandes distancias y se alimenta principalmente de peces y calamares.

Antecedentes en la provincia

Este tipo de episodios no son aislados. En los últimos cinco años se registraron al menos ocho eventos similares, principalmente en San Antonio Oeste y en sectores del Área Natural Protegida Caleta de los Loros–Pozo Salado–Punta Mejillón.

Desde 2021, los varamientos se repiten de manera anual, incluido el episodio masivo de casi 400 delfines en abril de 2023 en Puerto del Este.

Posibles causas

Las hipótesis apuntan a factores naturales como ser ataques de orcas, que generan pánico y desorientación en los delfines; y encallamientos en bancos de arena o bajantes pronunciadas de marea. Estos fenómenos pueden provocar que los animales pierdan la orientación y terminen varados en zonas costeras.

Recomendaciones a la comunidad

Desde el área de Guardas Ambientales se pidió a la población no intervenir directamente. Ortega advirtió: “Una buena intención no siempre es una buena acción”.

Se recomienda no tocar ni manipular a los animales y dar aviso inmediato a las autoridades a través de los canales habilitados:

– 911 Emergencias

– 101 Policía de Río Negro

– 106 Prefectura Naval Argentina

– Subsecretaría de Fauna Silvestre (2920 612000)

El varamiento de delfines en Río Negro refleja un fenómeno complejo que combina factores naturales y posibles vulnerabilidades de la especie.

La intervención rápida de especialistas y la colaboración ciudadana son claves para minimizar riesgos sanitarios y obtener información científica que ayude a comprender mejor estos episodios.