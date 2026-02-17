Una joven sigue desaparecida en el mar

La Prefectura Naval Argentina retomó este martes la búsqueda de una joven de 23 años que permanece desaparecida tras realizar una actividad en el mar frente a la costa de Puerto Madryn.

Luego de haber sido suspendidas el lunes por la noche debido a la falta de visibilidad, las tareas volvieron a activarse con el despliegue de medios de superficie y personal especializado, concentrados en la zona del Parque Submarino HU SHUN YU 809, donde ocurrió el hecho.

La desaparición de la joven

Tras tomar conocimiento de la situación, Prefectura desplegó un medio de superficie con un nadador de rescate para iniciar el rastrillaje en el área. Más tarde, se sumó un guardacostas con personal especializado en tareas subacuáticas perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental local.

Las tareas incluyeron recorridas en superficie y en sectores cercanos al lugar donde se desarrollaba la actividad.

Asimismo, se dio intervención a la Justicia, que sigue de cerca el avance del operativo.

Desde Prefectura indicaron que la búsqueda debió ser interrumpida a las 20 horas debido a la falta de luz natural y a razones de seguridad, y que sería retomada en las próximas horas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

El operativo se mantiene bajo coordinación permanente, con el objetivo de dar con la joven desaparecida.

Fuente: Canal12