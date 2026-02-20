ANDRÉS PEDRO ARBELETCHE - CHUBUT - IGNACIO TORRES - PESCA

Torres desplazó a Arbeletche de Pesca


Andrés Pedro Arbeletche dejó de ser el Secretario de Pesca de Chubut y en su reemplazo quedará al frente de la cartera el actual subsecretario de Pesca, Diego Brandan. En tanto, Arbeletche continuará siendo el representante de la provincia ante el Consejo Federal Pesquero (CFP).

Tras la fracturar em el bloque de diputados del oficialismo, con la salida del diputado Sergio González (hermano del presidente de la CAFACh) y de la diputada Mariela Tamame, la cual responde políticamente al intendente de Rawson, Damián Biss, todo se aceleró en las filas del Gobierno de Chubut, y Torres busca minimizar el impacto con varios cambios.

