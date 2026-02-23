Tomás Etcheverry es campeón del ATP 500 de Río

El tenista argentino Tomás Etcheverry (8) derrotó en tres sets al chileno Alejandro Tabilo y se quedó con el título en el torneo ATP 500 de Río de Janeiro, el certamen de mayor relevancia de la gira sudamericana.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el platense, que se encuentra en el puesto 51° del ranking ATP se quedó con el triunfo por 3-6, 7-6 (3) y 6-4.

Así, Etcheverry cerró una jornada inolvidable en su carrera: ganó dos partidos en un día (tuvo que concluir su triunfo en la semifinal durante esta tarde por inclemencias climáticas) y sumó su primer título a nivel ATP, bajo la copiosa lluvia de la ciudad brasileña.

El tenis y el corazón de Tomás Etcheverry no mostraron fisuras durante toda la semana y, teniendo que soportar un gran cansancio debido a disputar dos partidos el mismo día, el nacido en La Plata pudo gritar campeón por primera vez en su vida.

Luego de disputar el tercer set de su encuentro ante el checo Vit Kopriva, por la semifinal, durante las primeras horas de la tarde, Etcheverry debió enfrentar al experimentado Alejandro Tabilo, en el partido más importante de su carrera.

Además del desgaste natural de llegar a una final habiendo jugado alrededor de una hora el mismo día, y viniendo de otros tres triunfos en la semana, las condiciones no eran nada fáciles: las altas temperaturas generaron una interrupción en su primer encuentro del día y el segundo tuvo que ser finalizado bajo una lluvia leve, que le da mayor peso a la pelota y aumenta el esfuerzo necesario en cada golpe.

Etcheverry comenzó el partido con un quiebre, pero la frescura de su rival se hizo notar desde el principio: Tabilo recuperó el break y pudo quebrar en el juego siguiente, para luego mantener la ventaja hasta el final y sentenciar el parcial en su cuarto set point.

En un segundo set que abrió con un break en su contra, el argentino luchó y pudo recuperar el terreno perdido en el sexto juego de un parcial que se definió en un tie-break.

Comenzado el desempate, el platense pudo mostrar fortaleza en los momentos cruciales, algo en lo que se destacó durante toda la semana, y ganó tres puntos con el saque de su rival, para forzar la tercera manga.

Ya en el tercer parcial, habiéndose quedado con el saque de su rival en el tercer juego, Etcheverry tuvo un juego sólido al servicio y no le dio ninguna chance de quiebre a Tabilo.

En su tercer punto de campeonato, luego de algunos rallys largos en los que ninguno de los dos jugadores intentaba arriesgar y con notable cansancio por ambos lados, una pelota del chileno se fue larga y desató el festejo.

Como es habitual en cada triunfo importante, Tomás Etcheverry se dejó caer sobre el polvo de ladrillo, para luego saludar a su rival y celebrar junto a su equipo, con un gran desahogo: ganó su primer campeonato ATP a los 26 años y alcanzó el puesto 36° del ranking en vivo, recuperando el nivel, la confianza y la sonrisa luego de un 2025 con algunos tambaleos.