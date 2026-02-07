Servicoop refacturará boletas con aumentos desmedidos por fallas en la medición

Hace unos días, comenzaron a llegar a diversos usuarios de Puerto Madryn facturas de la cooperativa Servicoop con importes con más del 50% de aumento en las boletas. Este hecho despertó alarmas en diferentes sectores, máxime que no se habían autorizado incrementos de este tenor en el Concejo Deliberante.

Luego de varias consultas, finalmente la cooperativa anunció que “algunos usuarios recibieron facturas con montos elevados por un intervalo mayor entre mediciones y anunció un proceso de corrección”.

De esta manera, aduciendo “a una falla involuntaria en la actualización del sistema de medición, que provocó intervalos mayores entre los períodos registrados y, en consecuencia, montos más elevados en algunas facturas”, Servicoop re-facturará ese porcentaje de boletas emitidas.

Explicaciones

Desde la Cooperativa explicaron que el último tramo de las rutas de medición tuvo un desfasaje respecto de los meses anteriores, registrando consumos reales, pero correspondientes a un período más extenso de tiempo que el habitual. Esta situación derivó en facturas con aumentos significativos para un grupo de usuarios.

El inconveniente fue detectado por el personal de Servicoop, “que tras un análisis minucioso de la facturación identificó la falla y dispuso de inmediato el proceso de re-facturación para subsanar lo ocurrido”. “Trabajamos arduamente para que esta situación afectara a la menor cantidad de usuarios posibles”, indicaron desde la entidad.

Asimismo, se detalló que quienes tengan consultas o necesiten más información pueden acercarse a las oficinas de Servicoop, ubicadas en Fontana 42, en el horario de 7:30 a 12:30, con turno previo.