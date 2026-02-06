Se registró la temperatura más alta en 65 años en El Calafate

Una ola de calor en la Patagonia llevó a El Calafate, la zona en Santa Cruz que alberga el Glaciar Perito Moreno, a registrar 30,4 °C; se trata de la temperatura más alta del siglo y la tercera desde que comenzaron las mediciones oficiales en 1961.

Según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional, el récord ocurrió el pasado jueves y la marca superó por primera vez en lo que va del siglo la barrera de los 30 grados.

Además, desde el inicio de las mediciones sistemáticas, solo dos jornadas superaron este registro. La más alta ocurrió el 6 de febrero de 1962, con 30,7 °C. Le siguió un episodio a fines de enero de 1975, cuando el termómetro llegó a 30,5 °C.

Así, el pasado jueves 29 de enero quedó oficialmente en el tercer lugar de los registros más calurosos de los últimos 65 años a raíz de la actual ola de calor en la Patagonia.

Olas de calor en la Patagonia

El fenómeno climático no afectó únicamente a El Calafate. La ola de calor en la Patagonia impactó a gran parte de la región con temperaturas inusualmente elevadas y valores históricos.

En particular, Río Gallegos encabezó los registros extremos. La capital santacruceña alcanzó 36,4 °C y estableció un nuevo récord absoluto al superar los 35,8 °C del 5 de febrero de 2019.

Otras ciudades del sur argentino también atravesaron jornadas sofocantes, Neuquén, 38,6 °C; San Martín (Mendoza), 37,7 °C y Chapelco con 36,5 °C.

El Bolsón, Bariloche, Trelew, Esquel y Gobernador Gregores superaron ampliamente los 30 grados.

Las temperaturas quedaron muy por encima de los promedios habituales para esta época del año, por lo que la ola de calor generó condiciones excepcionales en toda la Patagonia.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que esta ola de calor no se caracteriza únicamente por los picos térmicos. La persistencia del fenómeno responde al ingreso sostenido de aire cálido desde el norte.

El organismo prevé descensos temporarios de temperatura en los próximos días. Sin embargo, advirtió que el alivio podría ser breve.

Podría volver a repetirse

El patrón climático sugiere que la región continuará experimentando temperaturas elevadas en el corto plazo.

Además, esta ola de calor se suma a una serie de eventos climáticos extremos que vienen afectando a la Patagonia en los últimos años.

Los registros históricos evidencian una tendencia hacia fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y frecuentes.

Es que las temperaturas extremas y olas de calor también son agravantes directos de una de las mayores crisis que actualmente sufre la Patagonia: los incendios sin control.

Es que, en las últimas semanas, estos ya arrasaron miles de hectáreas en distintas provincias, con Chubut como la más damnificada. Actualmente, cuatro parques nacionales están en riesgo.

En este contexto, la ola de calor en la Patagonia y la sequía prolongada agrava la lucha contra el fuego y dificulta el control absoluto de los incendios.