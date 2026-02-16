Se celebró este domingo el Día Mundial de las Ballenas



Como cada tercer domingo de febrero, este domingo 16 se celebró el Día Mundial de las Ballenas. Esta efeméride tiene su origen en el Festival de las Ballenas Jorobadas de Hawái, con el tiempo, esta fecha trascendió su carácter local y se fue instalando a nivel mundial como una invitación a celebrar la llegada de estos gigantes del mar, promover su observación y fomentar un turismo responsable que permita el encuentro respetuoso entre las personas y los cetáceos.

La admiración por estos animales se volvió global, sin embargo, su protección efectiva sigue siendo un desafío urgente, aseguran desde el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB). “Ya no se trata solo de detener la caza comercial, sino también de hacer frente otras múltiples amenazas. Las colisiones con embarcaciones, los enmallamientos en artes de pesca, la captura incidental, la contaminación química y por hidrocarburos, el ruido submarino, la degradación del hábitat y el impacto del cambio climático, tienen consecuencias sobre su bienestar y supervivencia”, afirmaron.

Principales razones para protegerlas

Desde el Instituto de Conservación de Ballenas publicaron un informe explicando las razones de por qué son fundamentales para la salud de los océanos. “En este Día de las Ballenas, recuperamos y actualizamos ideas que desde hace décadas nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el océano. Las reflexiones que siguen se inspiran en el trabajo del investigador Robert Barstow, quien en 1990 propuso una mirada que trascendía los datos biológicos y ponía el foco en el significado cultural, ético y ambiental de las ballenas. Hoy, esas ideas se revalorizan y se actualizan a la luz del contexto actual y del conocimiento científico acumulado, en un escenario marcado por nuevos desafíos ambientales y una creciente conciencia global sobre la necesidad de proteger a estos gigantes del mar”.

1. Son biológicamente especiales, pero también vulnerables.

Entre las aproximadamente 90 especies de cetáceos que se conocen se encuentra la ballena azul, el animal más grande que haya existido en la Tierra, incluso más que cualquier dinosaurio. El cerebro del cachalote es el mayor del reino animal y puede pesar cuatro o cinco veces más que el del ser humano. Su gran desarrollo está estrechamente relacionado con su vida social compleja y su extraordinaria adaptación a inmersiones profundas que pueden superar los 1.000 metros. A su vez, la ballena jorobada desarrolla las canciones más largas y complejas registradas en una especie no humana. Estas características confirman que las ballenas son animales biológicamente extraordinarios. Sin embargo, esa extraordinaria biología no las hace invulnerables. La creciente presión humana sobre los océanos impacta directamente en su Fisiología, su comunicación y su bienestar.

La evidencia científica es contundente. Por ejemplo, estudios que realizamos en el ICB sobre la ballena franca austral en Península Valdés registraron heridas de posible origen antrópico en 141 de las 3.811 ballenas fotoidentificadas entre 1971 y 2017. Casi el 50% de esos casos estuvieron asociados a colisiones con embarcaciones o impactos contra estructuras, y un 13% a posibles enmallamientos. La presión humana deja marcas visibles y medibles en sus cuerpos.

Reconocer la vulnerabilidad de las ballenas es clave para fortalecer su protección y garantizar condiciones de vida compatibles con su extraordinaria biología.

2. Son ecológicamente especiales y fundamentales frente a la crisis climática.

Cumplen un rol clave en el funcionamiento de los ecosistemas marinos. A través de sus excreciones —ricas en hierro y nitrógeno— fertilizan las aguas y movilizan nutrientes desde las profundidades hacia la superficie y entre regiones con distintos niveles de productividad. Este proceso, conocido como “bomba biológica de las ballenas”, estimula el crecimiento del fitoplancton, base de la cadena alimentaria marina.

El fitoplancton produce entre el 50 % y el 85 % del oxígeno del planeta y captura una proporción significativa del dióxido de carbono generado por las actividades humanas. Al favorecer su desarrollo, las ballenas contribuyen indirectamente a la regulación del clima global. En diversos estudios internacionales, se ha estimado que la recuperación de las poblaciones de grandes ballenas podría aumentar la captura de carbono a través del estímulo al fitoplancton. En ese marco, se ha señalado que el efecto potencial acumulado podría ser comparable, en términos de magnitud, al equivalente de 1,7 billones de árboles, una cifra ilustrada como similar a cuatro veces la selva amazónica (Amazonas).

Proteger a las ballenas y la salud del océano, es una estrategia climática.

3. Son culturalmente especiales y un puente hacia la conservación.

Pocos animales despiertan una conexión emocional tan profunda y transversal como las ballenas. A lo largo de la historia han estado presentes en mitologías, relatos y expresiones culturales que reflejan admiración y respeto, consolidando una dimensión cultural que trasciende fronteras y generaciones.

Su capacidad de generar asombro y empatía las convierte en una poderosa herramienta para la educación ambiental: el encuentro con una ballena —ya sea real o a través de medios audiovisuales— puede transformar la percepción sobre el océano y fortalecer el compromiso con su cuidado.

En esa línea, el documental “Descubre la Ballenidad: El Fascinante Mundo de la Ballena Franca Austral”, desarrollado por La Nación, explora esa conexión a través del concepto de “ballenidad”, una invitación a comprender el mundo desde su dimensión cultural y ecológica y desde la sensibilidad que despierta la ballena franca austral.

4. Son políticamente especiales en un océano sin fronteras.

Las ballenas migran a través de mares que no pertenecen a ningún país en particular, conectando áreas de alimentación, cría y reproducción separadas por miles de kilómetros y múltiples jurisdicciones. Sus desplazamientos revelan que el océano funciona como un sistema ecológico continuo, más allá de los límites políticos.

Esa condición las convierte en animales políticamente especiales: ninguna nación puede protegerlas por sí sola. Su supervivencia depende de marcos regulatorios compartidos, acuerdos multilaterales y estándares comunes para actividades que se desarrollan en alta mar. La gestión de amenazas, la regulación del tráfico marítimo, la planificación de áreas marinas protegidas y el monitoreo científico requieren coordinación internacional sostenida en el tiempo.

En un océano cada vez más explotado, fortalecer la gobernanza global es clave para su supervivencia

5. Son simbólicamente especiales y hoy nos recuerdan que también podemos ser salvados por ellas.

Durante mucho tiempo, las ballenas simbolizaron la lucha contra la caza. Hoy su significado se amplía: nos invitan a preguntarnos qué tipo de relación queremos construir con el resto de la vida en el planeta. En un mundo atravesado por crisis ambientales, climáticas y sociales, las ballenas nos recuerdan que cuidar a otros seres vivos es también una forma de cuidarnos a nosotros mismos.

Protegerlas implica reconocer límites, abandonar la lógica de dominación y elegir la convivencia. Pero también entender que, al conservarlas, podemos ser salvados por las ballenas: por los océanos más sanos que ayudan a sostener, por los equilibrios ecológicos que mantienen y por la capacidad de inspirarnos a cambiar nuestra forma de habitar el planeta.

Todas estas razones deberían ser suficientes para protegerlas. Pero, el cambio profundo ocurre cuando, además de la razón, nos permitimos decidir desde la empatía, la compasión y el respeto por otras formas de vida. (Fuente: ICB)