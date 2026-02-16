Samba Na Praia ganó como mejor comparsa en los Carnavales de Dolavon

El «Corazón del Valle» volvió a latir con fuerza este fin de semana durante el cierre de la edición 2026 de los carnavales más famosos de la Patagonia. Con una convocatoria masiva que reunió a vecinos y turistas de todo el país, la doble jornada del sábado 14 y domingo 15 fue un rotundo éxito y, además, coronó una edición inolvidable que volvió a consolidar a la localidad como un gran punto de encuentro regional.

El corsódromo más austral del país fue escenario de un cierre deslumbrante que, en la jornada final, comenzó a las 21:00 horas con el despliegue de comparsas, batucadas, murgas, caporales, personas disfrazadas y las carrozas del Atelier de Fiestas Dolavenses.

En esta edición, la emoción estuvo marcada especialmente por los homenajes al cantautor Delfor Ap Iwan y a los brigadistas que combaten los incendios en la cordillera. Estas obras, coordinadas por el artista Mariano Ponte y ejecutadas por jóvenes locales, lograron fusionar talento artístico con un profundo sentido de pertenencia y reconocimiento regional; por ello, fueron ovacionadas por el público durante las tres jornadas.

Los grandes ganadores

La última noche coronó el talento y el esfuerzo de los participantes con una emocionante entrega de premios. En la competencia principal, Samba Na Praia obtuvo el primer premio y el título a Mejor Comparsa 2026; en segundo lugar se ubicó Ara Yevi y, en tercer puesto, Yene Samba.

En cuanto a los destaques individuales, la gran protagonista fue Andy Maraboli (Ara Yevi), quien fue consagrada mejor pasista por noveno año consecutivo. Asimismo, la misma agrupación celebró los premios de Lorenzo Larrechea como mejor pasista masculino, Ignacio Santiago por su destacado personaje «El Chamán» y el reconocimiento a su batucada.

Por su parte, la organización también otorgó sentidos reconocimientos a la trayectoria de Mariana Nahuelquir, por sus diez años de participación ininterrumpida y a Nadia Medina, la reconocida «Angelita» de Ara Yevi. Finalmente, también se brindaron menciones especiales a las agrupaciones de caporales San Simón Sucre e Inti Huayra y a la murga «Resistiré y Viejos son los trapos», quienes aportaron alegría y brillo al corsódromo.

Ingenio y color en los mejores disfraces

La creatividad popular también tuvo su momento de protagonismo con la premiación de los mejores disfraces de la edición. En la Categoría A, el primer lugar fue para Aneley Maquillan, quien encantó al público con su personaje «Hadita chispita del bosque».

A su vez, en la Categoría B que tuvo una gran variedad de personajes: el primer puesto fue para Alexander (Chimuelo) y Miguel (Hippo). El podio se completó con Alison en el segundo lugar como «Cruella de Vil», Corina en el tercero como «Angelita» y Guadalupe con su personificación de «Estrellita del CONICET».

Por último, en la Categoría D, el jurado reconoció el talento de las representantes de Trelew: Alma, con su versión de «Caperucita moderna» y Katrina, quien deslumbró con su traje de «El pavo real».

Cierre a pura música y fuegos artificiales

El broche de oro llegó cerca de las dos de la madrugada con la música de Modo After, Palanka y un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo valletano. Así, con el aplauso de miles de vecinos, visitantes y turistas llegados desde Santa Cruz, Corrientes, Jujuy, Buenos Aires, Formosa y Santa Fe, Dolavon despidió la edición 2026 de su carnaval, reafirmando su lugar como uno de los más esperados, convocantes y emblemáticos de la Patagonia.