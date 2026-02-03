Robo millonario en pleno centro de Comodoro

En las últimas horas se produjo un cuantioso robo en un local del centro de Comodoro Rivadavia. Tres sujetos, haciéndose pasar como clientes, ingresaron a un comercio dedicado a la venta y reparación de teléfonos celulares, y una vez dentro cambiaron su actitud y comenzaron a comportarse de manera agresiva, intimidando verbalmente a las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la información oficial brindada por el comisario Walter Cornelio, jefe de la Comisaría Primera, en el interior del local se encontraba una empleada y una clienta, ambas mujeres, quienes fueron obligadas a ingresar al baño del comercio. “Las personas entraron como si fueran clientes habituales, pero una vez en el interior se mostraron reacias y agresivas en forma verbal, exigiéndoles que ingresen al baño”, explicó Cornelio en diálogo con el programa Buen Día Comodoro, que se emite por Seta TV.

Mientras las víctimas permanecían encerradas, los delincuentes sustrajeron entre 18 y 20 teléfonos celulares, además de una suma estimada en alrededor de 4 millones de pesos en efectivo. Una vez consumado el robo, los autores se retiraron rápidamente del lugar sin dejar personas lesionadas.

Tras la huida de los delincuentes, la empleada y la clienta lograron salir del baño y constataron el faltante de los equipos y del dinero, por lo que dieron aviso inmediato a la Policía. Personal de la Comisaría Primera acudió al lugar y posteriormente se sumó la Brigada de Investigaciones para avanzar con las tareas correspondientes.

Sin armas

El comisario Cornelio remarcó que, si bien en un primer momento se mencionó que los autores podían haber actuado con el rostro cubierto, se estableció que no portaban armas de fuego ni armas blancas. “Se trató de una violencia verbal y psicológica. No hubo agresiones físicas y ninguna de las personas fue lesionada”, aclaró.

Actualmente, la investigación se desarrolla de manera reservada con el objetivo de no entorpecer posibles medidas judiciales. En ese marco, la Brigada de Investigaciones lleva adelante un exhaustivo relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, incluyendo comercios linderos y viviendas particulares ubicadas en las inmediaciones de la avenida Alsina y Rivadavia.

“Ya se realizó el levantamiento de algunas cámaras y, por suerte, la gente colabora sin inconvenientes”, señaló el jefe policial, quien confirmó que el principal objetivo es establecer la identidad de los autores y reconstruir el recorrido que realizaron antes y después del robo.

El hecho encendió la alarma entre comerciantes del centro de la ciudad, quienes manifestaron su preocupación por este tipo de delitos cometidos a plena luz del día y en una de las zonas más transitadas de Comodoro Rivadavia. Mientras tanto, la Policía continúa con las tareas investigativas para esclarecer el robo y dar con los responsables.